Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”

Solistul trupei Generic, Dan Ciotoi, are toate motivele să zâmbească din nou. După ce a trecut printr-o încercare grea a vieții sale din cauza unei boli grave, artistul iubește din nou și pare că a renăscut la 69 de ani. Iată ce a declarat solistul.

Dan Ciotoi are o nouă relație

După ce a învins o boală gravă, Dan Ciotoi și-a găsit norocul și în dragoste. În cadrul unui interviu, artistul a vorb it despre momentele dificile din viața lui, dar și despre lecțiile învățate de-a lungul timpului.

Acum, viața pare că îi zâmbește din nou, după o cumpănă grea și un divorț dificil. Dan Ciotoi are o nouă relație pe care vrea să o țină departe de ochii curioși ai publicului.

„Am o prietenă, dar nu ne-am căsătorit, aşa cum crede lumea. Nu doresc ca acum să apar cu ea şi prin ziare sau pe la tv, este povestea noastră, de suflet, fără multe detalii. Ne este bine împreună, atât pot spune”, a spus artistul.

Dan Ciotoi s-a despărțit de fostă soție în urmă cu șapte ani, iar divorțul a fost unul extrem de dureros pentru artist. Cei doi au fost căsătoriți timp de 30 de ani.

„Am avut o perioadă cu o despărțire, un divorț și de aici a început totul. Am avut și o depresie…Am fost plecat de acasă, timp de două luni, am încercat să mă întorc la soție, însă ușile erau închise. M-a trimis la tribunal.

Am fost căsătoriți 30 de ani. Sunt momente pe care nu le poți stăpâni. Când te îndrăgostești, ca un prost, dragostea te face să nu mai gândești normal, nu mai ești stăpân pe tine”, a povestit artistul în trecut.

Cum se simte după operație

Solistul a fost diagnosticat cu cancer la colon și a putut fi salvat cu ajutorul unei intervenții chirurgicale. Dan Ciotoi i-a sfătuit pe toți să se controleze și să meargă la medicul de familie.

„Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an, să meargă la medicul de familie. Orice boală, luată din pripă, e vindecabilă.

Recomand Spitalul Universitar din București. Acest spital e ca o icoană pentru mine. O oră m-a despărţit de moarte, se fisurase intestinul, dacă se vărsa în sânge muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos”, a spus artistul pentru Click.

După intervenția chirurgicală, Dan Ciotoi a fost nevoit să își adapteze alimentația. A exclus mâncărurile procesate și alimentele prăjite. Regimul este strict, iar artistul le urmează cu sfințenie.

„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, o vreme n-ai voie să mănânci legume, pentru că fermentează, e interdicție de la medici, dar nici prăjeli, alimente procesate sau semințe mici, de roșii și de susan. Stomacul nu le poate digera și se blochează pe colon”, a spus Dan Ciotoi.

