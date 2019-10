Dan Alexa, dat afară de la Astra. Ce s-a întâmplat în vestiar după scandalul cu Anamaria Prodan

Ne amintim că în luna iulie a acestui an, Anamaria Prodan, într-un exces de furie, l-a lovit cu pumnul pe antrenorul echipei Astra, Dan Alexa. La momentul respectiv, presa a speculat că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație profesională și că lovitura dată de impresară ar fi fost, de fapt, o scenă de gelozie, aspect negat vehement atât de Anamaria Prodan, cât și de Dan Alexa.

Ei bine, iată că situația se pare că este mai gravă de atât, având în vedere că Dan Alexa a fost dat afară de la Astra în urmă cu câteva zile, iar în mediul online circulă informația cî întocmai scandalul cu Anamaria Prodan ar fi contribuit la demiterea acestuia.

Dan Alexa a ținut să lămurească situația și a explicat că cearta dintre el și Anamaria Prodan nu are nicio legătură cu rezilierea contractului său, ba chiar a dezvăluit că imediat după pumnul primit de la impresară, acesta le-a transmis un mesaj dur jucătorilor săi, în vestiare astfel încât să se asigure că incidentul nu i-a afectat în niciun fel autoritatea în fața acestora: „Astra mi-a reziliat unilateral contractul. Nu știu pe ce motive. Sunt în grafic cu cele sportive. (…) Le-am zis (n.r jucătorilor) că eu sunt şeful! Nu există altceva. Nu am simţit nevoia să spun, dar asta a fost situaţia. Era momentul să ies şi să vorbesc. I-am convins. Echipa a arătat foarte bine, grupul era unit și am bătut toate echipele mari, CFR, Steaua, Dinamo”, – a spus Alexa la GSP Live.

Dan Alexa susține că nu merita să fie demis în urma rezultatelor sportive, dar că i s-a căutat o vină în mod intenționat: „Se vor căuta motive: că am barba mare, că m-a bătut o femeie. Fotbalistic, nimic. Am în contract niște obiective de la care nu m-am abătut” – a mai spus Dan Alexa la Digi Sport.

