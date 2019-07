Invitată la o emisiune TV, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre incidentul cu Dan Alexa, care a devenit deja viral. Rugată să explice de ce i-a dat o palmă antrenorului, impresara a explicat ce s-a întâmplat și a recunoscut că îi este rușine cu gestul ei.

Anamaria Prodan și Dan Alexa. Ce s-a întâmplat

”E prima dată când văd imaginile. Mi se pare ceva oribil. Chiar dacă sunt impulsivă, nu este o chestie normală. Aşa sunt, vulcanică. Recunosc că mi-am apărat antrenorii şi jucătorii mai aprig decât aici. Unii nu ştiu fotbal, văd fotbalul la televizor. Când vine vorba de foarte mulţi bani, de stres, de performanţă… Am fost dezamăgită şi mă gândeam că gestul meu a umbrit atâtea chestii frumoase care s-au întâmplat în perioada asta. (…) Când vreau să fie totul perfect… Nu numai cu Dan am avut discuţii. A fost vorba de un transfer nereuşit, mai multă lume mi-a reproşat că e vina mea. Am avut o discuţie, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, s-a îndârjit și cumva m-a provocat… nu se aştepta nimeni la aşa ceva. Când am vazut cum au reacţionat ceilalti bărbaţi din fotbal, m-am gândit ca pumnul trebuie să îl dau altcuiva. Eu am rămas şi m-am uitat aşa… Dan Alexa nu are autoritate? Păi dacă se enervează Alexa este jale pe vale. Ştii câte mii de telefoane am primit de la oameni importanţi? Mi-au zis că toată lumea ştie cum mă bat pentru toţi ai mei. O femeie este foarte greu de controlat. E greu să lucrezi cu o femeie. Toate sunt perfecţioniste… eu am fost mult din partea asta, a unui bărbat. Eu am intrat în fotbal, nu ma operă. Nu îmi face cinste. Am crescut foarte mult şi pe stradă, pe stadion. Mi-am făcut dreptate ori cu pumnul, ori cu vorba, ori cu vorbă bună.

Cum să nu mă deranjeze? Anamaria Prodan are vizualizări, vinde cel mai bine în ţara asta. (…) Alexa este un caracter cum puţini se nasc. I-am cerut mii de scuze, am zis să ne calmăm. N-am ştiut că e presa. Eu am ieşiri dinastea şi le recunosc. Şi dacă nu recunoşti atunci ce să faci? Eu reprezint omul ăsta. Eu am făcut performanţă cu omul ăsta… oamenii ăştia n-au simţit în viaţa lor ce am simţit eu cu antrenorul Alexa: echipe promovate, jucători vânduţi”

Anamaria Prodan a divorțat de Reghecampf?

După incidentul cu Dan Alexa, mulți au spus că Anamaria Prodan ar fi divorțat în secret de soțul ei, Laurențiu Reghecamps. Rugată să clarifice situația, impresara a spus: ”Nu ne-am plictisit de patru ani de subiectul ăsta? Cu Anamaria cu Alexa, cu divorțul. Cum să nu mă deranjeze, mă gândesc că lumea… Anamaria Prodan vinde cel mai bine în țara asta. El este cel mai bun prieten al meu, de ce să fie gelozie, dacă fata era cu noi împreună.”

Mai mult, cu ocazia acestui divorț fictiv, Anamaria Prodan ar fi primit și un cadou extrem de scump de la soțul ei, un ceas de 180.000 de euro.

