Cum și-a pierdut Silviu Prigoană un picior. Tatăl său face dezvăluiri despre cumplitul accident

Silviu Prigoană, în vârstă de 55 de ani, nu a renunțat, ci a continuat să lupte cu destinul, cu greutățile pe care i le impunea handicapul și astfel, în timp, să „se pună pe picioare” și la propriu și la figurat. Tatăl său, Silviu Prigoană, a rememorat momentele cumplite în emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, transmisă pe postul de televiziune Antena Stars: „A fost o tragedie. Şi în special pentru mama lui. Era noaptea, cam pe la ora 12. Era de serviciu la fabrica de spirt, iar vis-a-vis de fabrica de spirt locuiam noi. Şi a venit unul dintre colegi şi a spus: «Tati Prigoană, Silviu e la spital, că s-a accidentat un pic la picior». Gata, repede, ne-am dus acolo şi, când a spus medicul care e situaţia, gata, am crezut că se sfârşeşte lumea asta cu totul!”, – a spus Vasile Prigoană, conform spynews.ro.

Silviu Prigoană a vorbit în urmă cu peste 10 ani despre tragedia care i-a schimbat viața: „Eram doar după vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie de 500 de lei pe lună. Eu am stat însă trei luni în concediu medical și apoi m-am întors. În cele trei luni, am stat internat în spital și am suferit trei operații, pentru că mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică. A durat cam 8 minute, după cum mi-a spus medicul anestezist. Mi-au facut trei anestezii și abia m-au mai resuscitat. După un an mi-am pus prima proteza. Era o chestie foarte grea, din lemn.” – povestea în trecut Silviu Prigoană, cel care, în 1995, și-a deschis un centrul de protezare la Cernica.

Sursă foto: Libertatea