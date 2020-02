Cum se simte Rona Hartner la trei luni după ce a învins cancerul

Rona Hartner, care luna viitoare, pe 4 martie, va împlini 47 de ani, s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Herve Camilleri, și locuiește în Franța, acolo unde-și duce pe culmi înalte cariera muzicală. Artista se simte foarte bine și drept dovadă se gândește inclusiv la varianta de a deveni, din nou, mamă alături de soțul său: ”Mă simt bine, m-a ajutat Dumnezeu să depășesc aceasta perioadă. Sunt vindecată, practic, putem să anuntăm în mod oficial. Și gurile rele să se abțină să mai spună prostii. (…) Am învățat foarte mult din acest an. Mi-am dat seama că aveam niște frici, niște dubii în ceea ce-L privește pe Dumnezeu și că, trecând prin această încercare, am fost obligată să mă abandonez mai mult lui Dumnezeu și să nu-mi mai fie frică deloc de moarte, nici să nu prea prețuiesc viața mai mult decât trebuie.

Dumnezeu a vrut să fiu salvată de la multe ori anul acesta, nu o dată. Mi-am dat seama că fără ajutorul lui Dumnezeu n-aș fi putut acum să mă căsătoresc, pe 5 octombrie. Da, la 10 zile după ce am terminat citostaticele, ne-am căsătorit. Și ne gândim chiar să avem și un copil, dacă vrea Dumnezeu. Am fost vindecată de foarte multe frici și angoase”, – a povestit Rona Harter pentru ciao.ro.

Rona Hartner a fost supusă mai multor operații pentru extirparea tumorii, atât în România, cât și în Franța, și a fost nevoită să se supună mai multor ședințe de chimioterapie pentru a înlătura riscul unei posibile recidive.

Vezi imagini cu Rona Hartner în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: arhivă

