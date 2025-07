Cum se înțelege Lili Sandu cu părinții lui Silviu Țolu: „Fac parte din categoria asta”

Lili Sandu a spus cum se înțelege cu părinții lui Silviu Țolu, logodnicul ei. Prezentatoarea de la Pro TV și partenerul ei de viață formează un cuplu de aproximativ un deceniu.

Cum se înțelege Lili Sandu cu socrii ei, părinții lui Silviu Țolu

Lili Sandu (46 de ani) a dezvăluit ce fel de relație are cu socrii ei, părinții lui Silviu Țolu (33 de ani). Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și partenerul ei de viață formează un cuplu din vara anului 2015 și împreună au un fiu, Thomas Jay Cristian, în vârstă de 4 ani.

„Eu mă înțeleg bine și cu mama lui Silviu și cu tatăl lui Silviu. Chiar din primul an, primele luni când am intrat noi într-o relație, le-am spus «mama» și «tata» amândurora. Sunt niște oameni minunați, sunt niște oameni cărora le datorez tot respectul meu, pentru că au fost tot timpul ok cu noi. Nu s-au băgat niciodată în relația noastră, nu au dat sfaturi gratuite și se ocupă de Thomas fantastic. Știți că sunt bunicii aceia exemplari? Mama și tatăl lui Silviu chiar fac parte din categoria asta și ne ajută extrem de mult”, a spus Lili Sandu, pentru Cancan.ro.

De ce au amânat Lili Sandu și Silviu Țolu nunta

Între Lili Sandu și Silviu Țolu este o diferență de vârstă de 12 ani pe care nu o simte niciunul. Lili și Silviu s-au logodit în mai 2019, de ziua de naștere a prezentatoarei TV, în Istanbul, unde s-au și cunoscut. Cuplul și-a dorit să se căsătorească la scurt timp după logodnă, însă au amânat evenimentul pentru că Lili a rămas însărcinată cu fiul lor, Thomas, iar apoi din cauza pandemiei.

„Ne-am relaxat și noi de tot și am zis mă, știi ce? Oricum suntem mai mult decât luați și în fața lui Dumnezeu și în fața tuturor. El își dorește încă petrecerea aia, de stai cu prietenii. Încă n-am ajuns la un numitorul ăla comun, pentru că eu vreau să merg undeva, să strâng toți prietenii, să mergem undeva să stăm câteva zile. El zic: «Nu, vreau o petrecere mare, cu multă lume!». Încă suntem acolo. Dar actul ăla pentru noi nu mai înseamnă mare lucru”, a spus Lili Sandu, la Fresh by Unica.

