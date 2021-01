Artistul Ștefan Stan (43 de ani) a devenit pentru prima oară tată în data de 1 decembrie a anului trecut. În noiembrie 2019, cântărețul s-a căsătorit civil cu iubita lui, Simona, iar în primăvara lui 2020, artistul și soția lui dezvăluiau că vor deveni părinți.

Cum s-a acomodat Ștefan Stan rolului de tată?

„Mă simt cel mai fericit om de pe pământ, cel mai împlinit și parcă de unde aveam puteri să merg mai departe și să răzbesc în viață … acum, cu această fetiță minunată, puterile mi s-au dublat.

Voința s-a dublat, totul s-a multiplicat”, a declarat Ștefan Stan atunci, pentru WOWbiz.ro. Pe fiica lor, Ștefan și Simona au numit-o Elif.

„Mi-era frică să nu o sparg. Trei zile nu am pus mâna pe ea. E ciudat că are ochii foarte deschiși la culoare. Nu am schimbat scutece până acum. Programul meu este dat peste cap de când a venit Elif pe lume.

Eu nu dorm în cameră cu ele”, a declarat solistul în emisiunea Teo Show. „Când a plecat Simona la maternitate să nască au fost trei zile de coșmar. A lăsat ordine și a găsit dezordine.

Le-am așteptat cu balonașe peste tot cu numele fetei. Dar era balamuc în casă. M-am îmbătat cu prietenii de fericire. Au fost trei zile cumplite”, a completat.

„Nu o să arăt fata nimănui. Nici după botez. E superbă. Ce modă e asta să pui poze cu copilul pe rețele de socializare. Nu voi face așa ceva”, a adăugat.

Cei doi își mai doresc un copil, Ștefan mai vrea un băiețel, iar Simona tot o fetiță. „Îți mai fac o fată, așa că nu râde. După ce voi alăpta mă apuc de sport și de diete. Voi reveni la forma inițială”, a declarat Simona.

Solistul a câștigat notorietate în anul 2011, odată cu obținerea primului trofeu Vocea României, în echipa artistului Smiley.

