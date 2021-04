Din anul 2012, Delia (39 de ani) este căsătorită cu Răzvan Munteanu (43 de ani). Perechea s-a cunoscut în anul 2010. „Totul are legătură cu muzica. Delia venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am și cunoscut.

În doi ani ne-am căsătorit. În acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei”, a povestit Răzvan Munteanu în trecut, pentru Adevărul.

În podcastul Aproximativ discuții moderat de Gojira, Delia a dezvăluit cum a făcut Răzvan tranziția de la vechiul lui job de manager de club, la cel de manager în domeniul muzical.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Cum au ajuns Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, să lucreze împreună

„E din alt material [Răzvan], e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva.

Atunci când ne-am cunoscut el nu făcea asta. Ușor, ușor am început să-mi dau seama că este extrem de talentat în treaba asta, în multe direcții. La un moment dat, e un haos, nu înțeleg cum poate să țină pasul cu tot ce vrea să facă”, a spus Delia în interviu.

„Este extrem de calm și de calculat și știe foarte multă informație, foarte multă istorie, nu există ceva să nu scrie, este incredibil. I-am zis: «Hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere». Suntem o familie și de aici…”, a mai spus solista.

Citește și:

De ce a dormit George Burcea două luni în fața blocului Vivianei Sposub

Marius Moga și soția lui, Bianca Lăpuște, pregătiți pentru al doilea copil

Prințul William crede că Prințul Harry „a pus faima mai presus de familie”

„Cele două vieți [profesională și privată] sunt destul de simple. Ea ia foarte rapid niște decizii, instinctual, rezolvă lucrurile repede. Dacă echipa dezbate un subiect timp de zece ore, ea poate să vină zece minute și să ne dea o idee bună pe care o îmbrățișăm cu toții.

Pentru Delia, totul trebuie să se mențină într-o zonă de joacă, pentru că altfel își pierde interesul. E ca un copil, dacă nu mai simte bucurie, pleacă! Pentru noi e important să îi conservăm starea asta pe care apoi o transmite publicului”, mai spunea Răzvan Munteanu în trecut.

Delia și soțul ei iubesc să călătorească

Solista și partenerul ei de viață iubesc vacanțele în destinații exotice. Pasionată de călătorii, solista și-a deschis un cont de Instagram destinat special acestora, numit @delianomad. Cele mai recente fotografii publicate pe acea pagină sunt surprinse în Franța.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu, în mare, pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia.

Să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie. Vreau să văd multe lucruri acolo. (…) Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte”, mai spunea Delia în cadrul podcastului M.C.N. Podcast.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro