Cum arată Ovidiu Cuncea în prezent. Actorul a trecut de la preoție la călugărie

Ovidiu Cuncea are doi copii cu fosta soție care l-au susținut, ba chiar s-au mutat cu acesta după ce a divorțat și a devenit preot. Perioada divorțului a fost un grea pe care actorul a depășit-o cu ajutorul credinței în Dumnezeu. Iată că anul acesta a venit cu schimbări și mai mari, de-a dreptul radicale pentru fostul actor. Ovidiu Cuncea s-a retras în februarie la mânăstire pentru a depăși cu bine perioada pandemiei de COVID-19, iar după două luni s-a călugărit, relatează impact.ro.

Ovidiu Cuncea povestea în trecut că tatăl său își dorea să-l vadă preot și, probabil, de acolo a venit și harul și dorința de a îmbrăca haina preoțească: „Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja.

Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul” – povestea în urmă cu ceva vreme Ovidiu Cuncea.

Sursă foto: Facebook

