Însărcinată cu al treilea copil, Hilary Duff (33 de ani) a fost recent fotografiată de paparazzi în oraș. În decembrie 2019, Hilary s-a căsătorit cu muzicianul Matthew Koma (33 de ani). Perechea are împreună o fiică, Banks, în vârstă de 2 ani, iar actrița este însărcinată în prezent cu al doilea copil al muzicianului. Din primul mariaj cu fostul jucător de hochei Mike Comrie (40 de ani), Hilary mai are un fiu, Luca, în vârstă de 8 ani.

Cum arată Hilary Duff în ultima lună de sarcină?

De curând, în Los Angeles, California, Hilary Duff a fost fotografiată de către paparazzi vizitându-și un prieten. În imagini, actrița este surprinsă purtând o rochie-maieu într-o nuanță nude, sandale cu toc, o poșetă crossbody roșie, ochelari de soare și cu un sacou albastru pastelat pe braț. La sfârșitul lunii februarie, Hilary a optat pentru o schimbare drastică de look, vopsindu-și părul albastru. Imaginile cu actrița în ultima lună de sarcină le găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Ține sexul bebelușului secret până va naște

Hilary și Matthew au ales să păstreze sexul bebelușului lor secret. „Pentru Banks am organizat o petrecere în timpul căreia am dezvăluit sexul ei. Este o amintire foarte frumoasă. Din păcate, în aceste vremuri o petrecere n-ar fi adecvată. Așa că am decis să facem totul mult mai interesant păstrând sexul secret până la naștere. Avem prieteni care sunt nerăbdători să afle și prieteni pe care i-am enervat cu decizia noastră”, a declarat Hilary într-un interviu oferit recent.

Din a doua categorie face parte și fiul actriței. Luca își dorește ca bebelușul să fie băiat ca să poată împărți cu el jucăriile lui. Hilary și Matthew formează un cuplu din anul 2017. Deși fiica lor s-a născut un an mai târziu, în octombrie 2018, perechea s-a logodit abia în 2019. În luna decembrie a aceluiași an și-au oficializat relația.

La un moment dat, după ce Hilary și Matthew au fost pronunțați soț și soție, fiul actriței a luat microfonul și le-a mulțumit invitaților înainte de a striga: „Petrecere!”. „Toată lumea a izbucnit în râs și s-a bucurat de acel moment. Seara s-a mutat într-un alt cort pentru cină și dans, iar întreaga lume a părut să se distreze de minune”, a declarat o sursă.

„Întreaga seară a fost plină de râsete și bucurie.” Printre invitații cuplului s-au numărat Mandy Moore și soțul ei Taylor Goldsmith, precum și sora miresei, Haylie Duff.

