Mara Bănică (46 de ani) și soțul ei sunt căsătoriți din primăvara anului 2021, după ce s-au logodit în iunie 2020. Jurnalista este însărcinată cu al doilea copil, o fetiță. Mara mai are un fiu, Dima, dintr-o relație de scurtă durată din trecut. În prezent, Dima nu are o relație cu tatăl lui biologic, însă fostul iubit al Marei, Răzvan, i-a fost și continuă să-i fie tată.

Cu ce se ocupă soțul Marei Bănică. „Nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar”

În scurt timp, jurnalista va deveni mamă pentru a doua oară. Recent, Mara a dezvăluit cu ce se ocupă partenerul ei de viață. Până la acest moment, viitoarea mămică nu a dorit să facă publică identitatea soțului ei.

„Relația cu soțul meu este minunată. Am devenit o familie din prima zi. El e foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vedem fetița la ecograf și e foarte fericit. Zici că a făcut-o el cu el, este copie unu la unu, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem”, a declarat Mara Bănică pentru Fanatik.

„Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme, Mă ajută foarte mult. În primul rând, e ajutorul acesta moral și, în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine. Nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară”, a continuat.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni, când vine acasă, pentru trei-patru zile. Relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a completat.

„În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat, am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, a mai spus Mara Bănică.

Pentru a deveni din nou mamă, Mara a apelat la fertilizarea in vitro. „Luni la rândul am trecut prin puncții pentru a reuși. Anestezie generală, dureri, nici nu pot spune. Da, am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro. Ne doream enorm să devenim părinți. Vom avea o fetiță. Suntem toți trei nerăbdători să o vedem. Este un copil foarte dorit și de mine și de soțul meu”, mai povestea Mara cu ceva timp în urmă.

„Pe cale naturală era aproape imposibil să mai rămân însărcinată, mai ales că vorbim de o vârstă. Eu sunt fericită că s-au făcut asemenea progrese în medicină și că o femeie ca mine poate, chiar dacă trebuie să suporte niște greutăți, să mai rămână însărcinată”, a încheiat atunci.

