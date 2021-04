Compozitorul Jim Steinman s-a stins din viață la 73 de ani

Compozitorul Jim Steinman, care a lucrat cu nume grele din lumea muzicală internațională precum Meat Loaf, Bonnie Tyler sau Celine Dion, a murit la vârsta de 73 de ani. Artistul suferea de ani buni de o afecțiune la rinichi și a decedat, pe data de 19 aprilie, din cauza unui blocaj renal.

Bonnie Tyler a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, la scurt timp după aflarea tristei vești a morții lui Steinman:

„Sunt complet devastată să aflu că vechiul meu prieten și mentorul meu Jim Steinman a trecut în neființă.

Jim a scris și a produs piese rock iconice și am fost privilegiată să pot lucra cu el. Am făcut două albume cu Jim, în ciudat faptului că, inițial, casa mea de discuri nu a fost de acord cu colaborarea. Din fericire, ei s-au înșelat, iar Jim s-a dovedit a fi un adevărat geniu.

Jim era amuzant, blând, mereu acolo pentru tine și lumea este un loc mai bun mulțumită realizărilor sale. Întotdeauna voi fi recunoascătoare pentru oportunitatea de a lucra cu el și de a-l cunoaște. Jim, prietene, odihnește-te în pace!”

Jim Steinman avut cel mai mare succes cu interpretul de muzică rock, Michael Lee Aday, cunoscut sub numele de scenă drept Meat Loaf. Albumul lor, înregistrat în urmă cu 44 de ani, în 1977, “Bat out of hell”, ce include piese precum „You Took The Words Right Out Of My Mouth” şi „Two Out Of Three Ain’t Bad” este unul dintre cele mai populare albume musicale din toate timpurile, cu peste 50 de milioane de copii vândute la nivel global.

Steinman a câştigat premiul Grammy pentru albumul „Falling Into You” ale cărei piese sunt interpretate de Celine Dion.

Printre alte piese celebre compuse de Jim Steinman se numără „Holding Out For A Hero” – Bonnie Tyler, „Read ‘Em And Weep” – Barry Manilow, „Making Love Out Of Nothing at All” – Air Supply şi duetul Cher – Meat Loaf „Dead Ringer For Love”.

Foto – Facebook

