Claudia Pătrășcanu, detalii despre divorț. Artista a fost dată afară din casă împreună cu copiii

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au căsătorit în 2015 și au doi copii împreună, pe Gabriel, în vârstă de 5 ani, și pe Nicholas, în vârstă de 2 ani jumătate.

Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău și cei doi copii locuiau într-o vilă din Bolintin Vale, însă, conform declarațiilor artistei, soțul său și tatăl băieților săi, a decis să-i dea afara din casă:

„Adevărul este că am fost dați afară din casă. Împreuna cu copiii, am fost dată afară din casă… Am fost dați afară din casă, iar acest lucru îl poate confirma Serviciul de Poliție 112 unde eu am sunat în aceea seară să îmi trimită un echipaj de poliție”, – a declarat Claudia Pătrășcanu, la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu și-a început cariera muzicală în anul 1998 cu trupa Exotic, în care a fost colegă cu Andreea Bănică și Julia Chelaru. În 2001, după ce Andreea Bănică a părăsit trupa pentru a forma grupul Blondy împreună cu Cristina Rus, Claudia Pătrașcanu și Julia Chelaru au format trupa Sexxy, care a existat până în mai 2006. Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică au rămas, însă, prietene foarte bune.

Sursă foto: Instagram, Libertatea

