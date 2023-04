Cine este soția lui Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Iisus din Nazareth

Cine nu l-a văzut pe Robert Powell în Iisus din Nazareth și nu a rămas impresionat de trăirile și de suferința lui, de felul cald în care îl interpreta pe fiul Domnului. A fost rolul care i-a deschis multe uși, dar tot ce a urmat după nu a mai avut același impact.

Robert Powell a apărut în multe alte producții, dar acest rol a fost de nerepetat. Actorul cu ochii de un albastru pătrunzător a pornit de jos, dar a ajuns departe. A reușit să își construiască o familie frumoasă și să se bucure de o mare dragoste.

Robert Powell a venit pe lume într-o familie modestă

S-a născut pe 1 iunie 1944. Tatăl lui era inginer mecanic, iar mama casnică. „A lucrat la o bancă înainte de a se căsători cu tatăl meu. Fratele meu mai mare, Harry, s-a născut în 1941, în timpul luptei din Marea Britanie. Îmi amintesc vag că aveam un adăpost antiaerian în curtea noastră. Locuiam într-o casă semi-decomandată, cu o mică grădină, în suburbiile orașului Salford, la câțiva kilometri de docuri”, povestea actorul care l-a întruchipat pe Iisus.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Bunicul actorului era om de afaceri. A avut cinci copii, dintre care doi au emigrat în America, așa că Robert a ajuns să se bucure de o mare familie americană. “M-am întâlnit destul de mult cu părinții tatălui meu, care locuiau în Egerton, la nord de Bolton. Aveau o căsuță și îi vizitam duminica. Din anumite motive, nu i-am văzut prea mult pe părinții mamei mele. Tatăl mamei mele, când ajungeam acolo, de patru sau cinci ori pe an, punea în mâinile mele și ale fratelui meu 10 șilingi, ceea ce era o sumă considerabilă de bani”, povestea el.

Citește și: Cum arată Robert Powell, actorul care l-a jucat pe Iisus din Nazaret



Iisus din Nazareth, rolul care l-a schimbat

Ajunge să fie interesat de cinematografie în studenție, când studia Dreptul, iar treptat începe să joace.

În 1977, ajunge în atenția lumii după ce apare în rolul Mântuitorului în Producția Iisus din Nazareth, o prestație care ajunge să îl marce iremediabil. Powell trebuia inițial să îl joace pe Iuda. Regizorul i-a văzut însă ochii şi a înțeles că acea privire ar corespunde perfect lui Iisus Hristos.

Powell avea 33 de ani atunci și tot ce a trăit pe platouri i-a schimbat viața. Actorul nu poate uita nici astăzi scena crucificării, una greu de realizat și, în fapt, atât de reală. „Eram doar eu şi echipa de filmare, alături de ceilalţi actori, erau toţi emoţionaţi, iar eu îmi auzeam vocea ca un ecou printre acei munţi. Cred că acea scenă este cel mai bine scrisă din istorie“, declara starul pentru History Channel.

Citeşte și: 3 detalii din filmul “Iisus din Nazareth”, pe care aproape nimeni nu le-a remarcat până acum

Cum și-a cunoscut faimosul actor soția

A cunoscut-o pe soția lui, Barbara, când era dansatoare în Pan’s People. Nu a avut curajul să o invite în oraș, așa că a scos toată trupă la cină. Robert, spune că a fost la BBC TV Center într-o zi de miercuri când dansatorii repetau și un prieten i-a prezentat cinci fete superbe”.

„Miercurea următoare mi-am sunat prietenul și i-am spus că vin la o bere la prânz, ca să le pot revedea.

De data aceasta le-am invitat pe toate la cină – eram foarte timid atunci. Au spus da, ceea ce mi s-a părut extraordinar pentru că toate erau fete incredibil de frumoase”, povestea starul.

Atunci a prins curaj și i-a spus Barbarei că i-ar plăcea să o revadă.

„Era fermecătoare, încă mai este. Ne-am îndrăgostit imediat. Am fost acolo la nașterea fiului meu și am avut senzația extraordinară, când l-am văzut prima dată, că aceasta este prima persoană pentru care voi muri de bunăvoie. Am avut aceleași sentimente când s-a născut fiica mea”, mărturisea el.

Cei doi sunt astăzi de 48 de ani împreună.

Robert Powell, suferința care l-a marcat

Tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer pulmonar când avea 70 de ani. În cele din urmă s-a îmbolnăvit atât de mult încât l-am adus acasă și am avut grijă de el în casa mea din Londra. L-am ținut de mână în timp ce era pe moarte, ceea ce a fost o experiență foarte puternică și mi-a schimbat complet cercul vieții. Când și starea de sănătate a mamei mele s-a deteriorat, avea 80 de ani, am convins-o să locuiască cu noi. Ea a murit de cancer în 1995”, povestea actorul.

Foto: Profimedia