Cine e iubita lui Ștefan Floroaica, de la Asia Express. Sânziana Negru este mai mare decât el cu 8 ani

Ștefan Floroaica participă la Asia Express alături de Alexandru Ion, un coleg de breaslă și un prieten bun. Cei doi sunt actori și au acceptat provocarea de a merge pe Drumul Eroilor. Ștefan Floroaica formează un cuplu cu Sânziana Negru, însă puțini știu că între el și iubita lui este o diferență de 8 ani.

Cine e iubita lui Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica și Sânziana Negru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Acum, Ștefan participă la Asia Express, o emisiune pe care iubita lui a câștigat-o cu un sezon în urmă.

Sânziana Negru a câștigat Asia Express alături de Laura Giurcanu. Acum, Ștefan Floroaica participă în aceeași competiție alături de Alexandru Ion și speră să câștige competiția.

Ștefan și Sânziana sunt împreună de mai bine de 2 ani și formează o familie frumoasă, alături de animăluțele lor.

Ambii locuiesc în casa din pădure a Sânzienei Negru, unde tot timpul au câte ceva de făcut.

Cei doi își încântă fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii din timpul lor liber ori de câte ori au ocazia. Cei doi fac activități în weekend și discută des cu oamenii care îi urmăresc.

Ce diferență de vârstă este între Ștefan Floroaica și iubita lui

Puțini sunt cei care știu că între Ștefan Floroaica și Sânziana Negru este o diferență de vârstă considerabilă.

Sânziana Negru este mai mare cu opt ani decât iubitul ei. Actorul este născut pe 27 decembrie și urmează să împlinească 31 de ani, iar Sânziana este născută pe 11 februarie și a împlinit 38 de ani.

Cu toate că există o diferență de opt ani între ei, acest lucru nu pare un inconvenient pentru relația lor. Cu toate acestea, actorul a povestit că, așa cum se întâmplă în orice cuplu, și în relația lor există mici inconveniente și tensiuni.

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a povestit Ștefan Floroaica.

El a vorbit despre competiția Asia Express, spunând că s-a întrebat cum s-ar descurca dacă ar participa.

„Mă întrebam de mult oare eu cum m-aș descurca dacă aș participa la Asia Express, asta urmărind emisiunea de pe canapea… Însă știu că socoteala de acasă nu este mereu la fel cu cea din târg, așa că acest neprevăzut pe mine mă entuziasmează foarte mult. Mai am și norocul să îl am ca și camarad pe Alex, alături de care mă bucur ca voi trăi această poveste. Abia aștept să înceapă cursa și să aflu răspunsul întrebării de pe canapea. Și abia aștept să radem. Sper”, a spus acesta.

