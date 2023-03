Charlie Sheen și-a scos gemenii în lume. Actorul și fosta sa soție s-au bătut în justiție pentru pensia alimentară

Charlie Sheen a avut o apariție rară, în această săptămână, alături de gemenii pe care îi are cu fosta sa soție, Brooke Mueller.

Actorul din producția „Doi bărbați și jumătate”, în vârstă de 57 de ani, a fost văzut, zilele trecute, cumpărând smoothie-uri cu Max și Bob, în ​​vârstă de 14 ani, în Malibu. Actorul era îmbrăcat casul, avea hanorac, pantaloni de trening bleumarin și șapcă neagră.

Charlie și Brooke, o căsnicie tumultoasă

Charlie și Brooke și-au întâmpinat băieții în 2009, în timpul căsniciei lor tumultoase de doi ani, care s-a încheiat în 2010.

Ei și-au rezolvat abia recent cazul de întreținere, după ce Charlie a depus o cerere de a plăti mai puțini bani copiilor săi în 2018. Starul a spus că nu își permite să dea 55.000 de dolari pe lună pentru gemenii lui și ai lui Brooke, pe lângă cei 20.000 de dolari pe lună pe care îi plătește celeilalte soții, Denise Richards, pentru cele două fiice ale lor.

Citeşte și: Charlie Sheen, scos din minţi de „idioata” Rihanna! Vezi ce moft i-a refuzat artista!

Charlie a invocat criza financiară

Charlie a susținut că se afla într-o „criză financiară cumplită”, deoarece nu și-a putut găsi de lucru și numele său a fost „inclus pe lista neagră” de la Hollywood, potrivit The Blast.

Us Weekly a scris în aprilie anul trecut că Charlie și Brooke au soluționat în sfârșit disputa, deși suma nu a fost dezvăluită. Într-o declarație, avocatul lui Charlie i-a lăudat pe cei doi pentru că au ajuns la un acord și au pus nevoile copiilor pe primul loc.

„Ar trebui să fie aplaudați pentru că au făcut acest lucru”, se arată în declarație.

Charlie Sheen și Broke, lupta cu dependența

Brooke și Charlie au avut o relație dificilă, deoarece ambii au dus lupte cu dependența. Actorul a pledat, de asemenea, vinovat de agresiune după o dispută conjugală în decembrie 2009.

Brooke a susținut în fața Poliției că actorul i-a ținut un cuțit la gât și a amenințat-o, dar a încercat ulterior să-și retragă declarația. A fost dat un ordin de protecție și Charlie a pledat vinovat, asta pentru a primi o pedeapsă care să îl țină departe de închisoare.

S-a scris la acea vreme că Charlie a fost condamnat la 30 de zile de dezintoxicare, 30 de zile de probațiune și 36 de ore de gestionare a furiei.

Cum a ajuns Charlie Sheen să fie concediat

Un an mai târziu, cei doi s-au despărțit. Luni mai târziu, actorul a avut mai multe crize publice, care au dus la concedierea din sitcomul său de succes Two And A Half Men.

Au ajuns la un acord de custodie în 2011 și și-au finalizat divorțul la scurt timp după. Dar Brooke ar fi creat un mediu „nesigur” pentru gemeni, iar aceștia i-au fost luați din casă în 2013.

Denise Richards a preluat copiii, apoi i-a returnat

Fosta soție a lui Charlie, Denise Richards, a devenit tutorele lor legal, în timp ce Brooke a reintrat la dezintoxicare pentru a 21-a oară.

Dar, după un an, vedeta a scris Departamentului pentru Copii și Familie din Los Angeles (DCFS) pentru a-i informa că nu mai poate avea grijă de băieți din cauza izbucnirilor lor violente față de fiicele ei și câini, conform TMZ.

Denise și Charlie au fost căsătoriți din 2002 până în 2006 și au două fiice împreună, pe Sami, în vârstă de 19 ani, și Lola, în vârstă de 17 ani.

În 2019, Brooke a ajuns din nou într-o unitate de dezintoxicare, iar Charlie a avut grijă de gemeni împreună cu părinții lui și ai actriței.

Foto: Profimedia