Cezar Ouatu, dezamăgit și cu inima frântă: „I-am retrimis inelul de logodnă”

Cezar Ouatu, în vârstă de 39 de ani, a profitat de ziua de nume a fostei sale iubite pentru a-i retrimite inelul de logodnă, însă se pare că reacția acesteia, care a ignorat complet gestul, a fost cel mai clar răspuns pentru cântărețul de operă: „Andreea și-a refăcut viața, ca să spunem așa. Îi doresc doar să fie extrem de iubită și de protejată. Eu am făcut un gest foarte frumos de Sfântul Andrei. I-am trimis un buchet de flori și i-am retrimis înapoi inelul de logodnă pe care ea mi l-a dat înapoi. N-a răspuns în niciun fel. În momentul de față, nu-mi mai doresc nimic legat de fosta mea relație pentru că au fost foarte multe la mijloc. Eu pot doar să spun în această relație am oferit foarte mult și am primit la fel de puțin”, – a povestit Cezar Ouatu, la Xtra Night Show.

Cezar Ouatu a punctat până acum trei relații de lungă durată cu persoane cunoscute în lumea mondenă, însă cu niciuna dintre acestea nu a avut șansa de a ajunge la altar. După ce, fără succes, și-a mărturisit iubirea pentru soprana Angela Gheorghiu și a îngenunchat în fața Andreei Petrilă, interpretul de operă părea că și-a găsit liniște în brațele Andreei Vilău, 31 de ani, de profesie make-up artist, însă, iată că și de această artistul a fost dezamăgit.

Sursă foto: Instagram

