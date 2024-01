Cele mai răsunătoare despărțiri din showbiz în 2023. Zece cupluri celebre din România care și-au spus „adio”

Pentru unii dintre noi, anul acesta a fost despre aprofundarea conexiunii cu partenerul de viață, în timp ce, pentru alții, a scris ultima pagină din povestea lor de iubire. Anul 2023 a fost presărat cu despărțiri. Zece cupluri celebre din țara noastră au decis să pună punct relațiilor lor.

Dacă Iulia Albu și Oana Zăvoranu au ales să mai dea o șansă relației și, respectiv, căsniciei lor, nu a fost același cazul și pentru Oana Roman, Dinu Maxer, Dorian Popa și Ilinca Vandici, printre alții. Vedetele de mai jos încheie anul 2023 curioase să descopere ce le rezervă viitorul în dragoste.

Claudia Iosif și Dorian Popa și-au spus adio după 11 ani de relație

În noiembrie 2023, Claudia Iosif, cunoscută în mediul online sub pseudonimul Babs, a confirmat că ea și Dorina Popa s-au despărțit după 11 ani de relație. Ulterior, creatoarea de modă a spus de ce între ea și vlogger nu mai există cale de împăcare.

„Este mult mai ușor să treci peste o despărțire de 11 ani decât după una de 2 sau 3 ani! Depinde de fiecare și de priorități! Nu (n.red.: mai există cale de împăcare)! Totul s-a consumat și am rămas în relații bune! Oamenii când nu mai funcționează 100% bine trebuie să se despartă!“, a scris Babs pe Instagram.

Oana Roman și Marius Elisei, final de drum după mai multe tentative de împăcare

Oana Roman și Marius Elisei au format un cuplu din ianuarie 2013 până în septembrie 2023. Pe parcursul acestor aproape 11 ani, perechea a luat mai multe pauze. Oana și Marius au divorțat la notar în februarie 2021 și s-au împăcat în vara aceluiași an. Marius Elisei are din septembrie 2023 o nouă iubită, de profesie fizioterapeut. Oana și Marius au împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 9 ani.

Viviana Sposub și George Burcea și-au mai dat o șansă?

Viviana Sposub și George Burcea au fost împreună din vara anului 2020 până în vara anului acesta. Viviana și George s-au cunoscut în timpul filmărilor show-ului „Ferma”, de la Pro TV. Au devenit un cuplu în august 2020, iar Viviana a confirmat despărțirea în iulie 2023.

„Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte. Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor trei ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram. La final de an, însă, cei doi s-ar fi împăcat.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație

Dinu și Deea Maxer au divorțat în primăvara anului 2023, după 18 ani de relație, dintre care 14 de căsnicie. Acum, Dinu formează un cuplu cu actrița și dansatoarea Mădălina Chihaia, iar Deea este într-o relație cu Robert Drilea. Dinu și Deea locuiesc în apartamente diferite din aceeași clădire și împreună au doi copii, Andreas și Maysa. Andreas locuiește cu Dinu, iar Maysa cu Deea.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu, divorț după 3 ani de căsnicie

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au separat după trei ani de căsnicie. Artista și antrenorul de fitness au devenit un cuplu la sfârșitul anului 2019 și s-au căsătorit în vara anului următor. Pe parcursul relației lor, antrenorul de fitness a fost managerul solistei.

„E un subiect foarte sensibil. Sunt într-o perioadă foarte, foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum. Treaba asta m-a cam dărâmat. Cel mai tare m-a dărâmat faptul că relația noastră nu s-a destrămat dintr-un motiv anume. Pur și simplu suntem atât de la fel încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun. Semănăm foarte tare și chestia asta cred că ne-a făcut rău. Am stat foarte mult timp împreună. Când ai o persoană și la muncă și acasă cred că dăunează relației”, a declarat Oana Radu, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.

Mădălin Ghenea și Grigor Dimitrov și-au spus pa-pa

Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov s-au despărțit toamna aceasta, după o relație de aproximativ șapte luni. Deși niciunul dintre ei nu a confirmat încheierea relației, atât modelul, cât și jucătorul de tenis au șters fotografiile cu celălalt de pe rețelele sociale.

Elena Ionescu și Giorgos Athanasiadis, adio după un an de relație

Elena Ionescu și iubitul grec, Giorgos Athanasiadis, s-au despărțit după aproximativ un an de relație. În vara anului acesta, solista a șters imaginile cu ea și Giorgos din mediul online și a confirmat despărțirea. Deși relația evolua bine, Giorgos era apropiat de fiul Elenei și artista îi cunoscuse deja familia, perechea a decis de comun acord să se despartă.

Solista a fost întrebată care sunt calitățile pe care și le dorește într-un partener. „Un om sincer, un om cu principii normale, ceva greu de găsit”, a explicat Elena Ionescu. Din fostul mariaj cu Dragoș Stanciu, cântăreața are un fiu, Răzvan Andrei, în vârstă de 5 ani.

Cătălin Bordea, înșelat de soție

Cătălin Bordea și soția lui, Livia, au divorțat în urmă cu câteva luni, după 11 ani de relație, dintre care 4 de mariaj. Comediantul a aflat din presă că Livia este într-o relație cu artistul Spike (Paul Mărăcine), cel care i-a fost cavaler de onoare la nunta cu Livia.

Ștefan Stan și soția sa, Simona, s-au despărțit. Fetițele s-au mutat în Germania cu mama

Câștigătorul primului sezon de „Vocea României” și soția lui, Simona, s-au separat în urmă cu un an. Divergențele dintre Simona și Ștefan Stan au apărut pentru că el nu s-a putut muta în Germania, unde a deschis și o cafenea, în colaborare cu un asociat, și unde Simona locuiește de un an.

Artistul și fosta lui soție au două fetițe, Elif și Mira. Ștefan Stan a declarat că își va ajuta întotdeauna familia și că fetele lui nu vor trăi din pensia alimentară, iar că speculațiile apărute, cum că nu le-ar ajuta, sunt doar „o mizerie”.

lIinca Vandici a confirmat despărțirea de Andrei Neacșu: „Divorțul a avut loc acum ceva timp, într-un mod cât se poate de discret”

Între anii 2017 și 2023, Ilinca Vandici a fost căsătorită cu Andrei Neacșu, alături de care are un fiu, Zian Ioan, născut în iulie 2017. Ilinca și Andrei și-au confirmat despărțirea în iulie 2023. „Suntem divorțați oficial! Divorțul a avut loc acum ceva timp, într-un mod cât se poate de discret, așa cum este normal sa se întâmple”, a declarat Ilinca Vandici pentru WOWbiz.ro.

Oana Ioniță și Florin Budnaru și-au împărțit copiii la divorț

Divorțul dintre Oana Ioniță și Florin Budnaru s-a pronunțat pe 14 septembrie. Anul acesta, fostul cuplu ar fi aniversat 10 ani de căsnicie. Oana Ioniță dezvăluit motivele divorțului de tenor, dar și cât de greu i-a fost să accepte că fiul lor, Maxim, a ales să stea cu tatăl lui. Oana Ioniță locuiește doar cu Isabel, fiica ei dintr-o relație anterioară.

„Eram foarte fericiți. Am încercat. Nu s-a întâmplat pentru că unul dintre noi a cunoscut pe cineva. S-a întâmplat din cauze multiple, timpul meu alocat la sală, dedicația lui, implicarea lui cu Maxim. N-a fost nimic agresiv. Suntem doi oameni maturi care am reușit să ajungem la o concluzie. Am considerat că nu mai funcționa, nu mai mergea, simțeam nevoia de lucrurile pe care le simțeam la început. Devin altele prioritățile în viață”, a declarat Oana Ioniță, în emisiunea „La Măruță”.

