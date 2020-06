Cele mai ciudate contracte prenunpțiale ale vedetelor

Kim Kardashian și Kanye West

Una dintre clauzele contractului a include pe mama vedetei, Kris Jenner. Kanye a cerut ca aceasta să nu poată lua decizii legate de carieră care să îi afecteze pe el sau soția lui.

Prinscilla Chan și Mark Zuckerberg

Conform Cheatsheet, în contractul celor doi există o clauză referitoare la felul în care își petrec timpul. Mai exact, zilnic trebuie să petreacă 100 de minute singuri, dar nu la birou și să iasă o dată pe săptămână la cină.

Beyonce și Jay-Z

Beyonce și Jay-Z formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume. De asemenea, ei au o avere impresionantă. Deși s-au căsătorit în anul 2008, după câțiva ani au fost la un pas de divorț după ce rapperul a înșelat-o pe artistă. Dacă ar fi ajuns la divorț, Jay-Z ar fi fost nevoit să îi dea lui Beyonce câte un milion de dolari pentru fiecare an de căsătorie. Mai mult, cântăreața are dreptul la 5 milioane de dolari pentru fiecare copil pe care îl au împreună. Iar cuplul are trei copii.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas

Dacă Michael Douglas o va înșela pe soția sa, aceasta va primi suma de 5 milioane dolari, precum și 2.8 milioane dolari pentru fiecare an de căsătorie. Există însă o clauză care o include și pe actriță: nu are voie să dezvăluie sau să discute în public despre problemele conjugale.

Jessica Biel și Justin Timberlake

Dacă ar cere divorțul, Jessica Biel ar ieși din căsnicia cu Timberlake extrem de bogată. Potrivivit contractului prenupțial, actrița primește cîte 500.000 de dolari pentru fiecare an de căsătorie, iar în prezent sunt căsătoriți de 8 ani.

Nicole Kidman și Keith Urban

Dacă cei doi ajung să divorțeze, celebra actriță va trebui să îi plătească lui Urban câte 600.000 de dolari pentru fiecare an de căsnicie. Însă această înțelegere pică dacă el va consuma droguri. Această clauză există deoarece în momentul în care s-au cunoscut, Keith se recupera de pe urma abuzului de droguri.

Sursă foto: Profimedia, Hepta

