  MENIU  
Horoscop 16 martie 2026. O zodie încheie definitiv un capitol sentimental. Toate situațiile care nu-i mai servesc se încheie. Va cunoaște o transformare totală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 15.03.2026, 12:31

Horoscop 16 martie 2026. O zi cu revelații emoționale și încheieri inevitabile pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, configurațiile astrale indică un moment de cotitură pentru una dintre zodii. Energia cosmică favorizează încheierile necesare și eliberarea de situații care au devenit împovărătoare. Este o zi în care universul cere claritate emoțională și curajul de a merge mai departe. Pentru Balanță, acest context astral se traduce printr-o încheiere definitivă a unui capitol sentimental care și-a consumat deja sensul.

Horoscop 16 martie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 16 martie 2026

Berbec, energia acestei zile te încurajează să îți afirmi ideile și să preiei inițiativa în proiectele importante. Influențele astrale îți stimulează curajul și dorința de a face lucrurile diferit, mai ales în plan profesional. Este un moment potrivit pentru a propune soluții inovatoare și pentru a arăta că poți conduce o echipă spre rezultate concrete. În relații, sinceritatea devine cheia unor discuții constructive. Dacă există neînțelegeri mai vechi, dialogul deschis poate aduce claritate. Din punct de vedere financiar, este indicat să analizezi atent orice oportunitate înainte de a lua o decizie. În planul sănătății, canalizează energia acumulată în activități fizice care îți mențin vitalitatea. Spre seară, acordă-ți timp pentru reflecție; ideile care apar acum pot deveni baza unor planuri importante în perioada următoare.

Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 16 martie 2026

Taur, ziua de astăzi aduce un ritm mai liniștit, favorabil introspecției și reorganizării priorităților. Astrele te încurajează să îți îndrepți atenția spre proiectele care au nevoie de răbdare și stabilitate. În plan profesional, abordarea pragmatică te ajută să gestionezi situații care necesită concentrare și atenție la detalii. În relațiile personale, empatia și răbdarea pot aduce o apropiere mai profundă de cei dragi. Este posibil ca cineva din cercul apropiat să aibă nevoie de sprijinul tău. Financiar, evită cheltuielile impulsive și concentrează-te pe strategii de economisire pe termen lung. În planul sănătății, este important să îți menții echilibrul interior prin activități relaxante, precum plimbările în natură sau momentele de liniște. Pe parcursul zilei, intuiția îți poate oferi indicii valoroase despre direcțiile în care merită să investești energie.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 16 martie 2026

Gemeni, comunicarea devine punctul forte al acestei zile. Influențele astrale îți amplifică abilitatea de a negocia, de a transmite idei clar și de a construi punți între oameni. În plan profesional, discuțiile și întâlnirile pot aduce oportunități neașteptate, mai ales dacă ești dispus să îți exprimi viziunea fără rețineri. În relații, conversațiile sincere pot aprofunda legături care până acum păreau superficiale. Este o zi bună pentru a relua legătura cu persoane importante din trecut. Financiar, prudența rămâne esențială; analizează atent orice propunere înainte de a lua decizii. În planul sănătății, menținerea unui ritm echilibrat între activitate și odihnă îți va susține energia. Spre finalul zilei, ideile creative pot apărea spontan și merită notate – unele dintre ele pot deveni proiecte promițătoare în viitor.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 16 martie 2026

Rac, ziua de astăzi te invită să îți acorzi mai multă atenție emoțiilor și nevoilor personale. Influențele astrale favorizează reflecția și dialogurile sincere în cadrul familiei. Este posibil să apară discuții care clarifică situații mai vechi și aduc o stare de liniște în relațiile apropiate. În plan profesional, intuiția îți poate oferi avantaje importante, mai ales în luarea deciziilor strategice. Ascultă-ți instinctul atunci când ești pus în fața unor alegeri. Financiar, ziua cere o abordare prudentă; evită deciziile impulsive și concentrează-te pe stabilitate. În planul sănătății, este esențial să îți menții echilibrul emoțional prin momente de relaxare și odihnă. Spre seară, activitățile creative sau timpul petrecut în liniște te pot ajuta să îți regăsești energia și claritatea interioară.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 16 martie 2026

Leu, energia zilei îți amplifică dorința de afirmare și te motivează să îți urmărești obiectivele cu determinare. În plan profesional, ai șansa de a te remarca prin idei curajoase și prin capacitatea de a inspira oamenii din jur. Dacă există proiecte care au stagnat, acum este momentul să le reactivezi. În relațiile personale, carisma ta atrage atenția și poate aduce momente plăcute alături de cei dragi. Totuși, încearcă să asculți și punctele de vedere ale celorlalți pentru a menține echilibrul în dialog. Financiar, este recomandat să abordezi orice investiție cu realism și să eviți deciziile luate sub impulsul entuziasmului. În planul sănătății, activitățile dinamice îți vor menține tonusul ridicat. Spre finalul zilei, reflectează asupra obiectivelor pe termen lung și stabilește pași concreți pentru a le transforma în realitate.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 16 martie 2026

Fecioară, ziua de astăzi pune accent pe organizare și claritate mentală. Influențele astrale te ajută să vezi lucrurile într-o lumină mai pragmatică, ceea ce îți permite să gestionezi eficient responsabilitățile. În plan profesional, este un moment potrivit pentru a analiza proiectele în curs și pentru a elimina detaliile care îți consumă inutil energia. Comunicarea cu colegii devine mai eficientă atunci când alegi o abordare calmă și bine argumentată. În relațiile personale, sinceritatea poate consolida legăturile importante. Financiar, este indicat să îți reevaluezi prioritățile și să planifici cu atenție cheltuielile viitoare. În planul sănătății, menținerea unei rutine echilibrate te ajută să îți păstrezi concentrarea și vitalitatea. Spre seară, introspecția poate aduce idei valoroase despre direcțiile în care merită să îți investești eforturile.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 16 martie 2026

Nativii acestei zodii sunt cunoscuți pentru dorința lor profundă de armonie și echilibru în relații. De multe ori, Balanțele sunt dispuse să ofere mai mult decât primesc, doar pentru a menține pacea. Însă astrele de astăzi schimbă radical această dinamică. O serie de influențe planetare activează sectorul relațiilor și al adevărurilor emoționale, determinându-i pe acești nativi să privească realitatea fără filtrele idealismului.
Pentru unele Balanțe, ziua de astăzi poate aduce o conversație decisivă sau o revelație care clarifică lucruri ce au fost ignorate mult timp. Situațiile ambigue, promisiunile fără fundament sau relațiile care nu mai evoluează ajung la finalul lor natural. Deși la prima vedere această despărțire de trecut poate părea dificilă, din punct de vedere astrologic ea reprezintă un pas esențial spre maturizare emoțională.
Transformarea care începe astăzi nu este una superficială. Balanțele încep să își redefinească valorile în iubire și să înțeleagă ce merită cu adevărat să primească într-o relație. Este momentul în care limitele devin mai clare, iar compromisurile care până acum păreau inevitabile nu mai sunt acceptate.
Pe termen lung, această eliberare are un rol profund vindecător. Atunci când un capitol sentimental se încheie în mod conștient, se creează spațiu pentru experiențe mult mai autentice. Astrele sugerează că Balanțele care au curajul să lase în urmă ceea ce nu le mai servește vor descoperi în curând o nouă perspectivă asupra iubirii.
Din punct de vedere astrologic, ziua de astăzi funcționează ca un moment de reset emoțional. Balanțele își recapătă puterea interioară și încep să privească viitorul cu mai multă claritate. Ceea ce părea o pierdere se va dovedi, în timp, începutul unei transformări totale – una care le va conduce spre relații mai sănătoase, mai sincere și mult mai aliniate cu adevărata lor natură.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 16 martie 2026

Scorpion, ziua de astăzi aduce o energie intensă care te poate împinge spre transformări importante. Influențele astrale favorizează introspecția și te ajută să înțelegi mai bine motivațiile care îți ghidează deciziile. În plan profesional, strategia și răbdarea pot face diferența între succes și stagnare. Este un moment potrivit pentru a analiza situațiile dintr-o perspectivă mai profundă și pentru a pregăti pași decisivi. În relații, comunicarea sinceră poate clarifica tensiuni mai vechi și poate aduce o apropiere autentică. Financiar, prudența rămâne esențială; evită deciziile impulsive și concentrează-te pe planuri pe termen lung. În planul sănătății, tehnicile de relaxare și activitățile care reduc stresul pot avea un efect benefic. Spre seară, intuiția îți poate oferi răspunsuri importante la întrebări care te preocupă de ceva timp.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 16 martie 2026

Săgetător, energia acestei zile te inspiră să explorezi idei noi și să îți lărgești orizonturile. Influențele astrale îți stimulează curiozitatea și dorința de a învăța, ceea ce poate aduce beneficii în plan profesional. Discuțiile cu persoane experimentate îți pot oferi perspective valoroase asupra unor proiecte importante. În plan personal, spontaneitatea și optimismul tău creează o atmosferă plăcută în relațiile apropiate. Financiar, este recomandat să analizezi atent oportunitățile care apar și să eviți deciziile luate sub impulsul entuziasmului. În planul sănătății, activitățile în aer liber îți pot revitaliza energia și îți pot aduce o stare de bine. Spre finalul zilei, reflectează asupra obiectivelor tale pe termen lung și stabilește pași concreți pentru a le transforma în realitate.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 16 martie 2026

Capricorn, ziua de astăzi îți oferă oportunitatea de a construi baze solide pentru proiectele viitoare. Influențele astrale favorizează disciplina și planificarea strategică. În plan profesional, abordarea organizată și capacitatea ta de a analiza situațiile în detaliu pot atrage aprecierea celor din jur. Este un moment bun pentru a stabili obiective clare și pentru a face pași concreți în direcția lor. În relațiile personale, comunicarea calmă și sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Financiar, este indicat să adopți o strategie prudentă și să te concentrezi pe stabilitate. În planul sănătății, menținerea unui echilibru între muncă și odihnă este esențială pentru a evita suprasolicitarea. Spre seară, introspecția te poate ajuta să înțelegi mai bine ce schimbări sunt necesare pentru a-ți atinge obiectivele.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 16 martie 2026

Vărsător, ziua de astăzi îți stimulează creativitatea și dorința de a aborda lucrurile într-un mod diferit. Influențele astrale favorizează ideile originale și colaborările cu persoane care împărtășesc viziuni similare. În plan profesional, este un moment potrivit pentru a propune soluții inovatoare sau pentru a începe proiecte care necesită gândire strategică. În relațiile personale, sinceritatea și deschiderea pot consolida legături importante. Financiar, prudența rămâne importantă; evită investițiile riscante și concentrează-te pe planuri stabile. În planul sănătății, diversificarea activităților fizice îți poate aduce energie și motivație. Spre finalul zilei, reflecția asupra obiectivelor personale îți poate oferi claritate și inspirație pentru pașii următori.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 16 martie 2026

Pești, ziua de astăzi îți oferă ocazia de a îmbina sensibilitatea cu pragmatismul. Influențele astrale îți amplifică intuiția și te ajută să înțelegi mai bine dinamica relațiilor din jur. În plan profesional, creativitatea poate deveni un avantaj important, mai ales dacă lucrezi la proiecte care necesită imaginație și empatie. Colaborările pot aduce rezultate promițătoare dacă alegi să îți exprimi ideile cu încredere. În plan personal, gesturile sincere pot apropia oamenii dragi și pot consolida legăturile emoționale. Financiar, este recomandat să adopți o abordare prudentă și să eviți cheltuielile impulsive. În planul sănătății, activitățile care îți aduc liniște – precum meditația sau timpul petrecut în natură – pot contribui la echilibrul interior. Spre seară, introspecția îți poate aduce inspirație și claritate asupra direcției pe care dorești să o urmezi.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Fanatik
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
GSP.ro
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
Click.ro
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Citește și...
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Românii care au carte de identitate electronică pot semna documente direct de pe telefon. Pașii necesari
Horoscop 15 martie 2026. Problemele dispar peste noapte. Gata cu tensiunile și momentele de cumpănă! O zodie va vărsa lacrimi de fericire
Horoscop 14 martie 2026. Dragostea adevărată îi bate la ușă. O zodie primește inelul de logodnă
Horoscop săptămânal 16 - 22 martie 2026. Două evenimente astrale duc la o resetare completă pentru o zodie. Scăpăm de Mercur retrograd și Soarele intră în zodia Berbec
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Se întoarce iarna în România, ninge de Paște! Vortex polar în aprilie, anunță Easeweather

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice
Cum arată Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ea este tot în domeniul artistic”
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ea este tot în domeniul artistic”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Elle
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ilinca Vandici, imagine inedită cu partenerul ei. Cum l-a surprins prezentatoarea TV. Vedeta iubește din nou după divorț și nu își mai ascunde relația. Foto
Ilinca Vandici, imagine inedită cu partenerul ei. Cum l-a surprins prezentatoarea TV. Vedeta iubește din nou după divorț și nu își mai ascunde relația. Foto
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
DailyBusiness.ro
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
A1.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Horoscop 15 martie 2026. Problemele dispar peste noapte. Gata cu tensiunile și momentele de cumpănă! O zodie va vărsa lacrimi de fericire
Horoscop 15 martie 2026. Problemele dispar peste noapte. Gata cu tensiunile și momentele de cumpănă! O zodie va vărsa lacrimi de fericire
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dezvăluiri rare despre relația lor: "Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt!" Ce spun despre planurile de a deveni părinți
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, dezvăluiri rare despre relația lor: "Avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt!" Ce spun despre planurile de a deveni părinți
Sergiu Califar, eliminat de la Desafio: Aventura! "Am crezut sincer că voi leșina. Mi-a creat probleme și deviația de sept, nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie" / Exclusiv
Sergiu Califar, eliminat de la Desafio: Aventura! "Am crezut sincer că voi leșina. Mi-a creat probleme și deviația de sept, nu reușeam să mă oxigenez cum trebuie" / Exclusiv
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, dezvăluiri rare despre începutul relației lor: „N-a fost dragoste la prima vedere”
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, dezvăluiri rare despre începutul relației lor: „N-a fost dragoste la prima vedere”
Observator News
Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani a reapărut în pădurile din România
Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani a reapărut în pădurile din România
Libertatea pentru Femei
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PREMIERĂ. China va lansa un dispozitiv care conectează creierul direct la computer
PREMIERĂ. China va lansa un dispozitiv care conectează creierul direct la computer
TOP 4 ZODII care vor atrage banii ca un magnet în această primăvară
TOP 4 ZODII care vor atrage banii ca un magnet în această primăvară
Angajații care vor primi vouchere de Paște, în acest an / ANAF a stabilit noile condiții
Angajații care vor primi vouchere de Paște, în acest an / ANAF a stabilit noile condiții
Rețeta de post cu spanac care era nelipsită din farfuria lui Nicolae Ceaușescu
Rețeta de post cu spanac care era nelipsită din farfuria lui Nicolae Ceaușescu
TV Mania
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
„Nu ieși așa din casă!” Gabriela Oțil i-a criticat dur ținuta soțului ei, dar replica micuțului Tiago a lăsat-o fără cuvinte: „Ieși așa, mami e...”
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Detaliul atipic din dormitorul Andreei Marin! Cum arată obiectul pictat manual pe care „Zâna” l-a visat o viață în vila sa din Pipera
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Azi e căsătorit cu Lavinia, dar cine e „iubirea ascunsă” a lui Ștefan Bănică Jr.? I-a dăruit primul fiu și a ales să dispară definitiv din lumina reflectoarelor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton