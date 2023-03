Ce venituri are Alina Ceușan: „În zona de online se câștigă foarte, foarte bine”. Dezvăluiri despre gelozie și sărutul cu Cristina Ich / Video

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute și de succes influencerițe din România. Frumoasa blondă face echipă cu Carmen Grebenișan, însă lucrează și pe cont propriu, având lunar venituri de zeci de mii de euro.

Invitată în podcastul lui Jorge, „Vorba lui Jorge”, Alina a făcut dezvăluiri despre veniturile pe care le are, despre gelozie și despre sărutul cu Cristina Ich, care a făcut vâlvă pe internet.

Ce venituri are Alina Ceușan

O figură extrem de influentă, Alina Ceușan a reușit să-și construiască o comunitate importantă în peisajul online din România. În cadrul podcastului apărut luni seara, aceasta vorbește despre frumusețe, carieră, antreprenoriat, dar și despre momentele în care a stârnit reacții prin campaniile ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

În timpul podcastului, Jorge a întrebat-o pe Alina dacă câștigă mai mult de 20.000 de euro pe lună, iar răspunsul ei a fost unul cât se poate de rapid și sincer: „Da”.

„Sunt adunați din toate zonele, sunt luni și luni. Sunt luni când sunt peste această sumă, sunt luni când sunt sub această sumă. Dar e vorba de acest venit care este făcut și din contractele din online cât și din alte colaborări și din partea de branduri pe care o avem. În zona de online se câștigă foarte, foarte bine”, a explicat Alina Ceușan.

Citește și: Alina Ceușan și-a pus implanturi mamare. Primele fotografii după intervenția estetică

Citește și: Alina Ceușan, dur criticată pentru operațiile estetice de după sarcină: „Nu asta înseamnă să fii mamă!”

Adevărul despre sărutul cu Cristina Ich: „Nu ne-am dorit să scandalizăm”

Unul dintre cele mai comentate momente din cariera ei a fost sărutul cu Cristina Ich pentru o campanie de promovare a unui brand, dar și pentru susținerea comunității LGBTQ.

”Cum a fost sărutul cu Cristina Ich?”, a întrebat-o Jorge.

„A fost și o chestie de campanie acolo. Nu vreau să comentez prea mult treaba asta. Nu ne-am dorit să scandalizăm sau să facem cine știe ce. A fost o campanie pe care am gândit-o „love is love”. Nu cred că a fost cazul ca lumea să se scandalizeze în așa hal. Mai degrabă aș fi așteptat o reacție gen e bine că se vorbește despre asta și că se normalizează. Că au fost două fete hetero care fac asta, OK, dar nu îmi știi trecutul”, a precizat influencerița.

Alina Ceușan a explicat că a fost vorba doar de un pupic, nu de un sărut, așa cum s-a spus.

Citește și: Alina Ceușan, mesaj emoționant pentru Carmen Grebenișan. Cine este concurentul eliminat de la Survivor România: „Îmi este foarte greu”

Citește și: Cristina Ich și Alina Ceușan, sărut pasional. Cum au fost fotografiate

Alina Ceușan, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

Alina Ceușan s-a căsătorit în anul 2019, cu hair stylist-ul Raul Tisa. Cei doi s-au potrivit atât de bine din toate punctele de vedere, că au știut de la început să vor să își petreacă tot restul vieții împreună.

„Noi ne-am hotărât în primele două săptămâni că vrem să ne și căsătorim”, a dezvăluit Alina Ceușan.

De asemenea, influencerița a mărturisit că nu este o fire geloasă și de aceea căsnicia ei funcționează atât de bine.

„Domeniul în care lucrez eu și domeniul în care lucrează soțul meu, sunt 2 domenii în care nu îți permiți să faci treaba asta (să fii gelos). Am înțeles foarte bine amândoi că el este toată ziua în salon și este înconjurat de femei și eu sunt plecată în marea majoritate a timpului și e clar că vin în contact cu foarte mulți bărbați. Și nu este loc de așa ceva, de genul ăsta de gelozie”, a explicat Alina Ceușan.

Totuși, se pare că au avut mici diferențe la început.

„Dacă am avut câteva chestii de discutat, le-am discutat. Cred că ține foarte mult de încrederea în tine partea asta cu gelozia. Pentru că dacă ai încredere în tine, asta e”, a subliniat influencerița.

Totodată, Alina a precizat că nu ar putea să ierte niciodată infidelitatea.

„Mi se pare normal ca într-o relație în care există respect, dragoste, să nu existe lucruri de infidelități. Le-am avut cu toții până la o anumită vârstă, sunt normale, sunt mici jocuri dar care la un moment dat nu își mai au sensul în momentul în care găsești un partener de viață de la care ai așteptări”, a afirmat Alina Ceușan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Ceușan

Sursă foto: Instagram, captură Youtube