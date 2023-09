Ce semnificație are numele lui Denise Rifai în limba turcă. Legătura dintre vedetă și actrița din serialul „Secrete de familie”

Denise Rifai se declară o admiratoare a serialui „Secrete de familie”, care va fi difuzat din această seară la Kanal D, asta după ce a intrat în atmosfera poveștii, la avanpremiera primului episod. Ba mai mult, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” spune că are ceva în comun cu Deniz Pinar, actrița din rolul principal.

Serialul „Secrete de familie” va fi difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, în distributia sa fiind doi actori remarcabili din Turcia, deja familiarizați publicului român: Pinar Deniz și Kaan Urgancıoğlu.

Legătura neștiută dintre Denise Rifai și Pinar Deniz din serialul Secrete de familie

„Actrița principală din serialul „Secrete de familie” și cu mine împărtășim nu doar numele, ci și dragostea pentru adevăr”, mărturisește Denise Rifai. „În limba turcă, numele meu este Deniz, nume pe care și frumoasa actriță îl poartă cu mândrie”, continuă aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Denise Rifai mai are însă ceva în comun cu actrița Deniz Pinar din serialul „Secrete de familie”: look-ul spectaculos. Denise Rifai are convingerea că, în cele mai multe cazuri, kilogramele în plus vin la pachet și cu alte probleme de sănătate, de aceea ține foarte mult la câteva reguli alimentare.

“E o luptă continuă, pe care trebuie să o ținem și atunci când obosim, nu e ușor. Nu am timp pentru sport, așa că aleg să mănânc mult mai puțin din punct de vedere caloric, aleg produse sănătoase. Oricum, eu cred că trebuie să alocăm foarte multă atenție modului în care ne hrănim, pentru că în acest mod reușim să evităm anumite probleme medicale, pentru că fără să vrem le producem, pentru că vin în lanț. E o provocare continuă”, precizează Denise pentru UNICA.RO.

Citeşte și: Denise Rifai a dat cărțile pe față. Ce mănâncă prezentatoarea de la Kanal D ca să nu câștige kilograme

Citeşte și: La 37 de ani, Denise Rifai vorbește despre misoginismul din România: „Lumea este a bărbaților, chiar dacă este născută de femeie”

Citeşte și: Cum au fost surprinși Denise Rifai și Dan Bittman pe litoral. Cei doi au petrecut weekendul în Mamaia

Citeşte și: Kanal D a anunțat când începe serialul fenomen „Secrete de familie”. Cine sunt protagoniștii și care este povestea

Care este povestea serialului „Secrete de familie”

Serialul „Secrete de familie”, semnat de casa de producție responsabilă și pentru succesul mondial „Dragoste Infinită”, difuzat de asemenea la Kanal D, se anunță a fi un nou triumf. Cu episoade pline de suspans și personaje complexe, serialul promite să ofere publicului român o experiență de neuitat.

Aventura începe odată cu avocata Ceylin Erguvan (interpretată de Pinar Deniz) și procurorul Îlgaz Kaya (interpretat de Kaan Urgancıoğlu), doi profesioniști care împărtășesc aceeași pasiune, lupta pentru dreptate.

Cu toate că urmăresc același scop nobil, cei doi abordează lupta pentru adevăr prin metode diferite: Îlgaz respectă regulile cu strictețe, în timp ce Ceylin este pregătită să încalce orice limită pentru a scoate la lumină adevărul. Această abordare diferită conduce la conflicte profesionale, dar și la o colaborare neașteptată într-un caz de crimă extrem de complex.