Ce mare s-a făcut fiica Elenei Udrea! A fost surprinsă împreună cu tatăl ei, Adrian Alexandrov, la cumpărături. Imagini rare cu Eva Maria

Ce mare s-a făcut fiica Elenei Udrea. Adrian Alexandrov, partenerul de viață al fostului ministru al Turismului, și Eva Maria, au fost surprinși la un centru comercial din București, după ce și-au făcut cumpărăturile, iar imaginile cu cei doi sunt adorabile.

Cum au fost surprinși Adrian Alexandrov și fiica lui la mall

De când Elena Udrea (51 de ani) își ispășește pedeapsa la Penitenciarul Târgșor, după ce a primit o condamnare de șase ani după gratii în dosarul Gala Bute, Adrian Alexandrov (37 de ani) se ocupă exclusiv de îngrijirea și creștere fetiței lor.

Eva Maria are șase ani, iar tatăl ei îi face toate poftele. Recent, cei doi au fost fotografiați de paparazzi Cancan la un mall din Capitală, după o sesiune de cumpărături. Îmbrăcați casual, el cu o pereche de pantaloni deschiși la culoare, un tricou al și o geacă kaki, iar fata cu o pereche de colanți gri și o geacă groasă albastră cu model floral, cei doi au cumpărat câte ceva de la un magazin de haine. Iubitul Elenei Udrea o ține pe fiica sa departe de atenția curioșilor, dar iată că mai sunt și astfel de momente când se afișează în public și sunt fotografiați de paparazzi. Din poze se poate observa cum fata Elenei Udrea crește pe zi ce trece. Găsiți imaginile AICI.

Adrian Alexandrov își crește singur fiica

Elena Udrea își vede rar fata de când se află la închisoare. Și după cum spunea chiar partenerul ei, Adrian, a ratat momente importante din viața micuței, lucruri pe care nu le va mai putea recupera niciodată.

”Cred că vrea multă liniște, cred că vrea să stea lângă fetița ei și să încerce să recupereze timpul pierdut pe care nu i-l va da nimeni înapoi, și… știi ce se întâmplă? Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului. Un copil, vârsta ei cea mai frumoasă, e până la 7 ani, de ce? Că ei se schimbă de la an, la an, la an, după șapte ani ei sunt cam… știi? (…) Da, e de la un an, la doi, la 3 că începe să meargă, începe să vorbească, începe să spună anumite întrebări, vorbește stâlcit, cu lucrurile alea nu o să se mai întâlnească Elena, nici nimeni nu-i va da toți anii ăștia pierduți înapoi” – a mărturisit Adrian Alexandov, anul trecut, în podcastul lui Bursucu.

Adrian Alexandrov, despre Elena Udrea: „E străină de copilul ei, da, de fetița ei!”

Tatăl Evei a mai dezvăluit, tot cu aceeași ocazie, că Elena Udrea este „străină” de fiica sa pentru că nu a avut timp să stea suficient de mult cu ea până acum, iar perioadele în care cele două se văd sunt scurte și nu foarte dese.

„Având în vedere că se vede atât de puțin cu fetița ei, nu știe cum e acasă, nu poți s-o cunoști cu adevărat, decât dacă stai în fiecare seară cu ea, o piepteni, o adormi, îi faci baie, o duci la grădi, o iei de la grădi, o întrebi ce a făcut.



Ea nu are momentele astea cu ea, în 2 ore când merge în vizită, doar se joacă și atât, adică nu… nu ai o discuție un pic cu ea, să poți să-i pui niște întrebări, să vezi cum îți răspunde. (…) E străină de copilul ei, da, de fetița ei și sigur și fetița de mama ei. , Adică nu ai când, nu știu dacă m-am exprimat bine… Înțelegi ce vreau să zic! Nu au conexiunea, nu au relația de mamă-fiică, nu au cum!”, a adăugat Adrian Alexandrov.

