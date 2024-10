Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre momentul în care Elena Udrea a fost reținută în Costa Rica, viața de tată singur și infidelitate: „Am simțit că nu mai pot”

Adrian Alexandrov a oferit detalii noi despre momentul în care Elena Udrea a fost reținută în Costa Rica. Fostul model a vorbit și despre infidelitate, precum și despre viața de tată singur, cât Elena se află în spatele gratiilor, executând o condamnare la șase ani de închisoare. Cuplul are împreună o fiică, Eva Maria Alexandrov, în vârstă de 6 ani.

Adrian Alexandrov, noi dezvăluiri despre momentul în care Elena Udrea a fost reținută în Costa Rica și viața de tată singur

Invitat în podcastul lui Bursucu’, Adrian Alexandrov a vorbit despre viața lui dinainte să devină iubitul Elenei Udrea, dar și despre perioadele dificile prin care a trecut alături de fosta ministră a Turismului. Fetița lor, Eva, nu avea nici o lună când Elena a fost reținută de autorități în Costa Rica, unde se afla pentru a scăpa de condamnarea din dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea a fost ministru al Turismului în perioada 22 decembrie 2008 – 9 februarie 2012. În acest timp, fosta politiciană a săvârșit infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu, pentru care a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare. Elena a executat aproape o treime din această pedepsă. În tot acest timp, fiica ei, Eva, a rămas în grija tatălui său, Adrian Alexandrov. Fostul model a oferit detalii noi despre momentul în care Elena a fost reținută de autorități în Costa Rica.

Citește și: Elena Udrea, mesaj emoţionant din închisoare pentru fiica sa, în ziua în care Eva Maria a împlinit 6 ani. „Lacrimi de suferinţă.”

Utimele cuvinte rostite de Elena Udrea înainte să fie reținută în Costa Rica

„Nu s-a așteptat nimeni, mai ales că Elena născuse. La două săptămâni după, era jos o cafenea, mergeam acolo dimineața ca să o mai plimbăm pe cea mică. Am fost, am băut o cafea cu toții, am ieșit și am văzut că se apropie de noi doi bărbați și o femeie, dacă bine îmi aduc aminte. Când au pus mâna la curea și au arătat legitimațiile, știi parcă de multe ori creierul tău se închide și nu vrea să înțeleagă ce se întâmplă în momentele alea. Realizam, dar nu știam cât de grav avea să fie.

Ne-au legitimat, știau exact ce se întâmplă, unde eram, absolut tot. Au legitimat-o pe Elena și i-au spus că trebuie să meargă cu ei. Ea a cerut să își sune avocatul pentru că avea ceva de rezident acolo, iar ei au zis că nici măcar. Mi-au spus să vorbesc eu cu avocatul. Mi-a rămas în minte privirea ei când au băgat-o în mașină, când au luat-o, când știa că nu mai are e să facă. Mi-a zis doar: «Ai grijă de Eva» și a intrat în mașină. (…) Nu cred că i-au pus cătușele pe stradă. Erau cei de la Interpol”, a spus Adrian Alexandrov la „un podcast mișto by Bursucu’”.

Citește și: Adrian Alexandrov, despre provocarea creșterii fiicei pe care o are cu Elena Udrea. „Duc și povara aceasta. Sunt și mamă, și tată, și bonă!”

Motivul pentru care Adrian Alexandrov a dus-o rar pe Eva să o vadă pe Elena Udrea, după reținerea din Costa Rica

Fostul model devenit om de afaceri a povestit și singurul moment în care a văzut-o pe Elena Udrea plângând. Era prima oară când fosta politiciană își vedea fiica după ce fusese reținută de autorități.

„A fost singura dată când eu am văzut-o pe ea să plângă, în momentul în care și-a revăzut copilul la două săptămâni după ce au luat-o în Costa Rica de pe stradă. Tragic moment. Dramatic. Pe urmă, parcă tot așa aveam, una sau două vizite, dar medicul de acolo nu era chiar plăcut sau curat și o duceam, dar mai rar. Nu voiam să o ducem pe cea mică să stea în mediul ăla prea mult”, a povestit Adrian Alexandrov, pentru sursa citată.

Adrian a descris și viața lui în lipsa Elenei. Cu toate că suferă în continuare, bărbatul se mobilizează zi de zi pentru Eva, fetița lor.

„Am avut și momente când am simțit că nu mai pot. Prioritatea numărul unu este copilul nostru de acasă. Deja este fără mamă”, a spus Adrian Alexandrov, în podcastul lui Bursucu’.

Citește și: Ce scria pe tricoul pe care Elena Udrea îl purta atunci când a fost prinsă de poliție în Bulgaria și cât costă piesa vestimentară

I-a fost Adrian Alexandrov infidel Elenei Udrea? Între ei este o diferență de vârstă de 12 ani

În cadrul aceluiași interviu, Adrian Alexandrov a fost întrebat și dacă a căzut în ispită de când Elena Udrea se află în spatele gratiilor. În loc să nege, fostul model a preferat să glumească pe seama întrebării, dând de bănuit spectatorilor.

„Dacă am căzut în ispită în toată perioada asta? Dacă poți defini ce înseamnă ai căzut în ispită…”, a spus Adrian Alexandrov pe YouTube.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu din septembrie 2016 și sunt logodiți din anul 2019. Cei doi poartă verighete, deși cununia lor religioasă nu a avut loc. În ciuda diferenței de vârstă de 12 ani dintre ei, relația lor pare să fie una foarte bine sudată.

După o carieră de succes în lumea modellingului, Adrian s-a îndreptat către piața de imobiliare, Elena fiind cea care l-a susținut să facă această schimbare.

Foto: Captură YouTube; Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News