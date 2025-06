Ce emisiune înlocuiește „iUmor” la Antena 1. Mihai Bendeac revine în forță, alături de Mona Segall

După ce mai multe zvonuri privind încheierea emisiunii „iUmor” de la Antena 1 și apariția unui nou show de comedie în spatele căruia s-ar afla Mihai Bendeac și Mona Segall, postul de televiziune a confirmat că telespectatorii se vor putea delecta în curând cu un nou program.

O nouă emisiunea de umor, la Antena 1

Antena 1 pregătește, în curând, un proiect spectaculos și curajos: un show de roast-uri realizat după un concept original, menit să aducă în prim-plan vedete din România într-o lumină total nouă – cu sinceritate, autoironie și un umor pe cât de inteligent, pe atât de necruțător.

Spre deosebire de show-urile clasice de roast, acest format va merge mai departe decât glumele de suprafață. Viața întreagă a invitatului aflat în vizor va fi pusă sub lupă, cu toate momentele ei importante – profesionale, personale, publice sau mai puțin cunoscute – transformate într-un spectacol de comedie fără menajamente. Pe lângă asta, show-ul va atinge și alte aspecte, fiind și o celebrare plină de emoție a carierei celui invitat.

Producția promite o abordare proaspătă și curajoasă, dedicată celor care știu să aprecieze umorul de calitate, cu un simț al autoironiei bine dezvoltat și cu deschiderea de a râde și atunci când „paharul” pare mai mult gol decât plin.

Deși reprezentanții Antenei 1 nu au oferit prea multe detalii cu privire la producătorii și jurații show-ului, aceștia au precizat că deja s-a început lucrul.

Echipa de scenariști și comedianți a început deja lucrul, pregătind momente memorabile care vor îmbina divertismentul de top cu rafinamentul roast-ului adevărat. Antena 1 va anunța în curând cine va semna producția acestui format, precum și ce vedete se vor alătura proiectului, în ipostaze inedite.

Noul show se înscrie în strategia Antena 1 de a diversifica oferta de divertisment și de a aduce pe ecrane formate care îndrăznesc să spargă convențiile, oferind publicului conținut autentic, intens și memorabil.

Mihai Bendeac, în spatele noului show

Mihai Bendeac a afirmat, în urmă cu câteva luni, că își dorește să colaboreze cu Mona Segall, iar visul lui pare să se îndeplinească. Revenirea actorului la Antena 1 a fost anunțată prin intermediul unui spot publicitar, dar și a unui comunicat în care se vorbește despre colaborarea anului.

„E talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și Căsătoria. Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall. Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon Chefi la cuțite, dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a declarat Mona Segall.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste “virgule”. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 Decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu. Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră (din păcate) mai mult decât m-am îngrijit de familie și cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere”, a spus, la rândul lui, Mihai Bendeac.

Cătălin Bordea a refuzat să facă parte din juriul noului show

Cătălin Bordea a primit o ofertă din partea postului de televiziune Antena 1 de a colabora la noul show de roast-uri, însă acesta a refuzat.

„Momentan am refuzat. Încă nu știu dacă se vor schimba lucrurile mai încolo”, a mărturisit Bordea pentru Cancan.

Mai apoi, actorul a precizat că a luat această decizie din motive pur profesionale: „Sunt în rescriere de material pentru turneul din toamnă și pentru Sala Palatului”.

