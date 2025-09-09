Catinca Roman și fiica ei, după experiența Asia Express: „Cel mai mult ne-a lipsit confortul”

Catinca Roman și fiica ei, Calina, au participat împreună la Asia Express, iar experiența a fost una „genială”. Mai mult, cele două s-au descurcat de minune, cu toate că probele au fost dificile și au rămas impresionate de bunătatea oamenilor. Iată ce au spus cele două despre reality-show-ul la care au participat.

Catinca Roman și Calina, experiența vieții lor în Asia Express

Catinca Roman și Calina au participat la Asia Express și s-au artat încântate de întreaga experiență. Perechea formată din mamă și fiica a vorbit despre cât de greu a fost, dar și despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat în cadrul show-ului.

Cele două au fost nevoite să facă probe extrem de grele, în condiții foarte dificile. Deși a fost greu, cele două spun că întreaga experiență a meritat orice efort.

„A fost frumos, dar greu. Cel mai greu a fost lipsa confortului și presiunea constantă, pentru că e un ritm infernal. În rest, nouă ne-a plăcut. Am avut noroc de niște colegi extraordinari. Toată experiența a fost genială”, au spus cele două într-un interviu exclusiv pentru Viva.ro.

În timp ce Calina spune că ar repeta oricând această experiență, ea nu crede că mama ei ar fi dispusă să mai plece curând într-o astfel de aventură.

„Oricând. E aș pleca și acum. Mama, nu știu ce să zic… Mama, nu. Îți zic eu că nu”, a spus Calina, care a recunoscut că își dorea de mult să participe la emisiune.

Catinca a spus că a urmărit emisiunea și i s-a părut foarte interesantă provocarea.

Cele două au mărturisit că primul lucru pe care l-au făcut când au ajuns acasă a fost să se oihnească.

Catinca Roman a spus că prima oară când a ajuns acasă a mâncat cereale cu lapte.

„Eu am mâncat cereale cu lapte pentru că am ajuns târziu acasă, noaptea și asta aveam în casă”, a mărturisit vedeta.

Calina, după Asia Express: „Am învățat ce înseamnnă să nu ai nimic”

Cele două au vorbit despre provocările pe care le-au întâlnit pe traseu și cât de greu a fost din punct de vedere mental emisiunea.

„Per total a fost o experiență extraordinară, din toate punctele de vedere. Am învățat ce înseamnă să nu ai nimic și totuși, să ai zâmbetul pe buze; ce înseamnă să nu ai confort. Și ce am mai învățat? Am învățat multe”, a spus Calina.

Ea a continuat spunând că cea mai mare lecție învățată în emisiune a fost răbdarea.

Ambele au mărturisit că au simțit lipsa unei băi așa cum se cuvinte și a orelor de somn.

„În rest, cel mai frumos lucru a fost interacțiunea cu oamenii. Ei sunt minunați, primitori, deschiși, zâmbitori… Îți săreau în ajutor. Îți dădeau orice. Și hainele de pe ei ți le dădeau”, a spus Catinca Roman.

