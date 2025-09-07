Cine este Calina Dumitrescu de la Asia Express 2025. Fata Catincăi Roman visează la o carieră în domeniul artistic. „Îmi doresc să-mi urmez visul: să cânt!”

Calina Dumitrescu este unul dintre cele mai discutate nume din sezonul 8 al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, difuzat în toamna lui 2025 pe Antena 1. Tânăra de 24 de ani participă alături de mama sa, Catinca Roman, într-o competiție care le testează limitele fizice și emoționale. Dincolo de provocările show-ului, Calina atrage atenția prin povestea sa personală, marcată de o copilărie complexă, o relație tumultuoasă și o dorință sinceră de reinventare.

Cine este și cu ce se ocupă Calina Dumitrescu de la Asia Express 2025

Calina Dumitrescu este fata Catincăi Roman și a fostului dansator Petre Dumitrescu, cunoscut sub numele de scenă „Bebe”. A crescut în lumina reflectoarelor, dar a ales să-și păstreze discreția în privința carierei. A cochetat cu televiziunea și cu domeniul artistic, însă nu și-a definit încă o direcție profesională clară. Calina își dorește să-și urmeze propriile visuri și să se afirme prin forțe proprii, fără să se sprijine exclusiv pe notorietatea familiei.

Cum a fost copilăria Calinei, nepoata Mioarei Roman

Părinții Calinei s-au despărțit când ea era foarte mică, iar mama sa, Catinca Roman, a crescut-o singură. Relația dintre cele două a devenit extrem de apropiată, iar participarea lor la Asia Express este o dovadă a legăturii puternice dintre mamă și fiică. Despre bunica sa, regretata Mioara Roman, Calina nu a vorbit des, însă Catinca a mărturisit într-un interviu că fiica sa a avut o relație mai caldă cu bunica decât ea însăși.

„Pot spune că toată copilăria mea m-am uitat la mama cum avea grijă de tenul ei, doar că, din păcate, eu până acum doi ani nu am intrat foarte tare în filmele acestea de skincare, dar de doi ani, din cauza ei, am devenit, pot spune, chiar obsedată.

Și mama și bunica mea mereu mi-au spus că stră-bunica mea niciodată nu a coborât în pijama, necoafată și fără ruj pe buze în fața soțului ei. Ceea ce mi s-a părut foarte elegant și drăguț, un sfat foarte bun, care chiar m-a ajutat” – a spus Calina despre copilăria ei, într-o postare pe rețelele sociale.

Viața personală – despărțirea de iubitul ei, Ionuț Ilie

Un capitol important din viața Calinei a fost relația cu Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Cei doi au format un cuplu timp de doi ani, însă relația a fost marcată de certuri și episoade tensionate. După întoarcerea din Asia Express, Calina a confirmat despărțirea: „Pentru mine a fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe. După ce m-am întors, m-am și despărțit. Am avut niște revelații destul de mari acolo. Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. M-am maturizat”.

Scandalurile în care ea și fostul iubit au fost implicați când stăteau în chirie

Relația cu Ionuț Ilie nu a fost lipsită de controverse. Cei doi au fost acuzați că au distrus apartamentele în care au locuit cu chirie. Calina a recunoscut că a iertat multe comportamente toxice: „Posesivitate am iertat, cuvinte urâte am iertat, violență verbală am iertat. Nu pot să zic că a fost violent, dar în certurile alea, uite că a ajuns să fie și violent”. Mama sa, Catinca Roman, a intervenit public, spunând că fiica ei a fost influențată negativ: „Influențe proaste, alegeri proaste. Își asumă greșelile pe care le-a făcut”.

Ce spune Calina Dumitrescu despre participarea la Asia Express

Pentru Calina, Asia Express nu a fost doar o competiție, ci o călătorie inițiatică. Aventura alături de mama sa a fost o ocazie de a se redescoperi și de a-și testa limitele. „Am trecut prin niște chestii și cu relația pe care am avut-o. Nu mai sunt cu acea persoană. Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. Am învățat, m-am maturizat”, a declarat Calina într-un interviu pentru Playtech. Participarea la emisiune pare să fi fost un punct de cotitură în viața ei, marcând începutul unei noi etape.

Calina visează la o carieră în domeniul muzical

Absolventă a Liceului de Muzică „George Enescu” din București, unde a studiat pianul timp de opt ani și a cântat în corul școlii, Calina își dorește să transforme pasiunea în profesie. După o perioadă marcată de expunere mediatică și provocări personale, tânăra pare hotărâtă să-și urmeze drumul artistic cu maturitate și curaj. Jazzul este genul care o inspiră, iar scena – locul unde se vede în viitorul apropiat, cu mama sa în primul rând, privindu-i evoluția.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am fost în Enescu (liceul George Enescu din București, de muzică, n. red.), am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum (mă) nu văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă.

Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo”, a dezvăluit aceasta acum ceva timp.

