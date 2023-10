Câți bani câștiga Meghan Markle la filmările pentru Suits. Ducesa de Sussex încă este plătită pentru rolul ei

Meghan Markle a avut unul din rolurile principale ale serialului Suits, iar interpretarea sa i-a adus un salariu impresionant.

Rolul lui Rachel Zane din drama juridică a fost marele succes actoricesc care a urmărit-o pe soția Prințului Harry ani de zile. Serialul a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite producții, oferindu-i actualei ducese de Sussex statutul de celebritate, precum și o mulțime de bani.

Câți bani câștiga Meghan Markle pentru rolul Rachel Zane din Suits

Înainte a a primit rolul vieții ei, Meghan Markle a mai avut apariții minore în câteva filme. Aceasta a avut un cameo în calitate de servitoare în filmul „Remember Me”, precum și scurte apariții în „Horrible Bosses”, „Get Him To The Greek”, „Random Encounters” și „Dysfunctional Friends”.

Dar, odată ce ajuns să facă parte din distribuția serialului Stuis, aceasta a cunoscut succesul, iar contul din bancă i s-a mărit considerabil.

Actrița a filmat peste 100 de episoade din Suits, jucând în peste șapte sezoane ale celebrului show de televiziune, în rolul lui Rachel Zane.

Citește și: Tatăl lui Meghan Markle, apel disperat pentru a-și vedea nepoții „înainte de a muri”. „Am inima frântă!”

Citește și: Care sunt numele complete ale membrilor familiei regale. Cum îi cheamă de fapt pe Kate Middleton, Prințul William și Meghan Markle

Potrivit Mirror.co.uk, Markle a primit un salariu de 37.000 lire sterline (aprox 45.000 dolari) pe episod, salariul ei anual ajungând astfel la 333.000 de lire sterline (aproximativ 406.000 dolari)

Ca parte a contractului ei cu serialul, Meghan încă câștigă bani din drepturi de autor pentru aparițiile sale din Suits.

Conform Marie Claire, atât Meghan Markle cât și celelalte vedete ale serialului primesc bani de fiecare dată când show-ul este difuzat în SUA sau pe serviciul de streaming NBA Peacock. De asemenea, se poate ca Meghan să mai primească bani și de la Netflix, întrucât serialul este unul dintre cele mai populare pe platformă în acest moment.

Cum a reacționat Harry când a văzut scenele intime cu Meghan în Suits

Prințul Harry a recunoscut că a căuat pe internet imagini cu soția sa, Meghan Markle, în serialul Suits.

„Am făcut greșeala de a căuta pe Google și de a viziona câteva dintre scenele ei de dragoste online. Mă uitam cum se săruta și se atingea cu un coleg de distribuție într-un fel de birou sau sală de conferințe. Ar fi nevoie de terapie cu șocuri electrice pentru a-mi scoate acele imagini din cap. Nu aveam nevoie să văd astfel de lucruri pe viu”, a scris ducele de Sussex în cartea sa, Spare.

Citește și: Motivul pentru care Meghan Markle nu mai poartă inelul de logodnă primit de la Harry. Bijuteria, estimată la peste 150.000 de dolari

Citește și: Meghan Markle revine pe Instagram și va da lovitura. Suma incredibilă pe care o poate cere pentru o singură postare

Ăntrebați care a fost cea mai incomodă scenă pe care au filmat-o, Patrick J Adams și Meghan Markle au recunoscut: „Sexul în camera de dosare a fost ciudat”.

Soția Prințului Harry a jucat rolul lui Rachel Zane în celebrul serial din 2011 până în 2018, când a intrat în familia regală britanică.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Meghan Markle în serialul „Suits”

Sursă foto: Profimedia