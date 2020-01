Cătălin Măruță, pus la zid de fiica sa: „Te-ai îndrăgostit? Vrei să te pupi cu Anca Serea pe buze?”

Eva Maria Măruță reușește, cu infantilitatea și sinceritatea caracteristică unui copil, să spună replici memorabile și de-a dreptul surprinzătoare care să strârnească hohote de râs în rândul urmăritorilor. Așa s-a întâmplat și acum, când, în drum spre grădiniță, Eva Măruță l-a luat la rost pe tatăl său, Cătălin Măruță și… Anca Serea a picat la mijloc.

Cătălin Măruță, care și-a serbat ziua de naștere pe 27 ianuarie, a postat un filmuleț pe contul său de Instagram cu micuța Eva care i-a dat câteva replici surprinzătoare: ”Vlogul Evei de ziua mea este special pentru mine. I-am rugat pe copii sa imi îndeplinească o dorință, hai sa vedeți pe canalul de youtube al Evei, despre ce e vorba!”.

Eva Măruță îl întreabă curioasă pe tatăl său: „De unde știi că e Anca Serea? Te-ai îndrăgostit! Vrei să te pupi cu ea pe buze?”, iar Cătălin Măruță, pentru a nu da naștere speculațiilor, i-a explicat situația „Mi-a dat mesaj pe telefon când am ieșit de pe stradă și mi-a făcut loc. Este o domnișoară foarte drăguță. Nu m-am îndrăgostit! Tu nu înțelegi? Ea are șase copii, are soțul ei, are tot, dar e foarte frumoasă. Să mă pup cu ea pe buze? Nu pot, mă pup cu ea pe obraz, pentru că e o prietenă de-a mea”, – a răspuns Cătălin Măruță, iar micuța Eva a concluzionat încântată: „Așa te vreau!”

