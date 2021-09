Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Alexandra Stan (32 de ani) a spus cu lacrimi în ochi că ea nu va mai merge niciodată în emisiunea lui Cătălin Măruță fiindcă acesta a difuzat un interviu în care ea a vorbit despre o serie de probleme de sănătate din cauza cărora, cel puțin pentru moment, nu poate deveni mamă.

„Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat. A făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu. A scris niște lucruri foarte urâte. Eu am fost la doctor și mi s-a zis că nu pot face un copil acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

Sau, dacă îl fac, va fi o provocare, pentru că există riscul să fac o tumoare. Iar el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. Sincer, nu o să mai merg la el în emisiune niciodată, nici pentru toți banii din lumea asta! Pentru că eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii, iar ei m-au călcat în picioare!”, a declarat Alexandra Stan.

Cătălin Măruță, despre conflictul cu Alexandra Stan: „Mă deranjează oamenii care nu sunt corecți”

Deranjat de valul de ură primit în mediul online, Cătălin Măruță a povestit versiunea lui referitoare la cele petrecute. „M-am săturat să fie oameni care să te judece neștiind exact cum sunt lucrurile în realitate. (…) Alexandra Stan a fost invitată în emisiunile de vară, care s-au înregistrat înainte de vacanță”, a început prezentatorul Pro TV.

„Emisiunea cu ea trebuia să fie difuzată spre 30 iulie, noi intrând în vacanță pe 23 iulie. A fost o emisiune senzațională, Alexandra Stan s-a simțit foarte bine. Avem fotografii, momente. Din emisiunea înregistrată, colegii meu au luat momentul în care ea a vorbit despre căsnicie, despre posibilitatea să devină mamă.

Era subiectul despre care se vorbea în acea perioadă. Practic, ea a spus de bună voie, iar momentul a fost difuzat mai devreme decât se știa. Probabil i-am stricat o exclusivitate, s-a întâmplat ceva. Apoi erau mesaje cu: «Vai, ce i-ai făcut Alexandrei». Ce?! (…) Pe mine mă deranjează oamenii care nu sunt corecți.

Adică dacă noi am făcut lucruri greșite la emisiune, ne-am asumat, dar faptul că tu te duci la un podcast să spui că noi nu am ținut cont că tu ai probleme de sănătate și nu poți să rămâi însărcinată, când noi niciodată nu am vorbit despre asta, nici n-am știut, tu ai venit aici și ai povestit.

Ai vrut să povestești, fiind de acord ca acel moment să-l difuzăm. A pornit totul de la faptul că s-a schimbat momentul difuzării. De aici a pornit supărarea și frustrarea. Nu poți să inventezi”, a mai spus Cătălin Măruță.

„Dacă are probleme de sănătate, din toată inima mă rog să-i fie bine și îmi pare rău. Dar absolut nimeni nu a știut, nu am vorbit despre chestia asta înainte. Nu poți să ne acuzi pe noi că știam. Pe bune? Hai să fim corecți! Erau glume. A zis: «Măruță, îți fac un nepoțel!». Și dintr-odată te schimbi așa…”, a încheiat.

Foto: Instagram