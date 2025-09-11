Cătălin Bordea o ia peste picior pe Calina, fiica Catincăi Roman: „Nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta!”

Ultima ediție Asia Express s-a încheiat cu multe nemulțumiri și mulți nervi, dar și cu o eliminare. Catinca Roman și Calina, fiica ei, au plecat acasă după o serie de reproșuri și reclamații. Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, a avut o replică pentru Calina, tânăra care s-a arătat extrem de nemulțumită de organizarea reality-show-ului.

Catinca Roman și fiica ei, Calina, nemulțumiri în Asia Express

Asia Express continuă fără Catinca Roman și Calina, care au fost eliminate în ultima ediție. Cele două au avut parte de provocarea vieții lor, iar tensiunea s-a simțit, așa că nu au mai putut rezista.

Cele două au trecut prin momente dificile din cauza condițiilor prin care au trecut. S-au plâns de mizeria din Asia și de faptul că nu li s-a oferit dezinfectat, mănuși sau șervețele umede ca să își curețe mâinile.

Cele două au avut o probă în care trebuiau să strângă gunoaiele de la comercianții dintr-o piață. Totul a venit pe baza unor tensiuni deja cumulate, ținând cont că cele două au trebuit să plece de la cazare cu hainele umede. Mai mult, Catinca Roman a spus că nu a putut folosi toaleta pentru că nu a avut capac.

”Ne-am strâns rapid lucrurile. Le-am îndesat, erau ude. Salopeta pe care am pus-o pe mine era udă. Nu am avut cum să mă duc la toaletă, nu exista capac la wc, totul era foarte murdar și asta ar fi însemnat în cel mai bun caz să mă apuc să spăl toaleta, ca să mă pot așeza”, a spus Catinca Roman.

Când au ajuns să facă proba cu strânsul gunoaielor, Calina a clacat și a început să reproșeze producției o mulțime de lucruri.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina.

Totuși, toate echipele au avut mănuși, însă echipa formată din Calina și mama ei le-au pierdut pe drum.

„E bătaie de joc aici. Ne-a anunțat cineva să ne luăm alea de acolo? Nu ne-am dat seama că pe drum noi am pierdut mănușile. (…) Totul are o limită. Puteți să ne anunțați și pe noi că aveam mănuși acolo”, a spus Calina.

Val de reacții. Bordea, ironic la adresa echipei

Ceilalți concurenți au reacționat rapid la comentariile făcute de Calina.

„Mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama că cineva și-a dat-o cu figuri”, a spus Carmen Simionescu.

Irina Fodor le-a spus că trebuia să vină cu dezinfectant de acasă sau să spele pe mâini la o toaletă, așa cum au făcut și alte echipe. Ea a subliniat că aceste condiții dificile fac parte din întreaga provocare Asia Express.

Reacțiile nu au rămas doar la nivel de competiție. Și Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, a ironizat-o pe Calina.

”Are dreptate și Calina Roman, EFECTIV nu îți dau șervețele umede în emisiunea asta!”, a scris Cătălin Bordea.

Comediantul a continuat, arătându-se deranjat de atitudinea Calinei.

„Aseară, într-o emisiune care este menită să te scoată din zona de confort, o fetiță a făcut următoarea afirmație: Nu am ajuns să fac treabă de gunoier. Pe lângă faptul că orice meserie cinstită este onorabilă, cea de gunoier este esențială. Fără muncitori pe șantier, instalatori, curieri sau alte meserii de genul ăsta, planeta s-ar bloca. Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță, că fără oamenii aceștia nu ar avea cine să te scape de ambalajele pe care le arunci după ce faci unboxing la toate rahaturile”, a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea într-un story pe Instagram.

