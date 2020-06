Carmen Harra a prezis despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după o relație de cinci ani, iar anunțul a fost făcut chiar de către prezentatorul matinalului de la Antena 1, într-un mesaj de adio postat pe conturile de socializare. Cu toate că motivele apărute în presă sunt altele, Carmen Harra este de altă părere:

”Numerologic, nu văd nimic serios între ei, e doar un foc de paie. Relația asta e pasageră și nu duce la nimic de durată. Ea e foarte independentă, pretențioasă, chiar dificilă, are interese materiale foarte clare. Ea urmărește ceva în relația asta, el, în schimb, e implicat emoțional. Sunt prea multe diferențe între ei, n-au o relație de suflete-pereche și nu sunt compatibili.

El vine cu intenții mai bune în relație decât are ea și e mai implicat. El vrea să o ajute. Dar relația lor nu are șanse. Pentru că el e interesat de ea mai mult decât e ea interesată de el. Nu există un echilibru al interesului și al intențiilor. Plus că pe ea o văd într-o altă relație în viitor. De asta, el ar face mai bine să se trezească și să-și vadă de treabă, să nu se grăbească să distrugă ceva ce a clădit 15 ani, mai ales că sunt copii la mijloc”, – a spus, atunci, Carmen Harra.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro