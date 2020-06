Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit. Mesajul transmis de prezentatorul TV

Zvonurile despărțirii celor doi au apărut încă de la finalul lui 2019, din momentul în care cântăreața și iubitul ei au petrecut sărbătorile separat. Cu toate acestea, Lidia Buble a insistat asupra faptului că relația lor funcționează foarte bine în continuare. „Lăsați-mi viața personală în pace, că oricum n-o să vă răspund și n-o să dau apă la moară. Când o să fie ceva, am să anunț personal. Stați liniștiți, că nu o să aflați din presă”.

Mai mult decât atât, la începutul carantinei cauzate de apariția noului coronavirus, Lidia Buble le-a dat de înțeles fanilor că perioada de stat în casă s-ar putea încheia pentru ea și iubitul său chiar și cu o sarcină. Întrebată, în cadrul unei emisiuni TV, dacă se gândește la un bebeluș, artista mărturisit că acest lucru nu ar fi imposibil. „Oh, Doamne ajută. Eu zic că da. La cum stă treaba acum, numai în casă, numai în casă… Înainte mă plângeam că nu avem timp să ne vedem. Spuneam că ne vedem mai mult seara, că el e matinal și eu pasăre de noapte, călătoream mult prin țară. Acum pentru că toată ziua suntem lipiți, nu ar fi exclus să ieșim și cu bublișorul mic. Nu mă vezi ce zâmbet am pe buze?!”.

În ciuda declarațiilor optimiste ale artistei, care la un moment dat a fost nevoită să plece la Deva la părinții săi, zvonindu-se că tatăl ei este bolnav, Răzvan Simion a fost fotografiat de paparazzi, în aceeași perioadă, alături de o altă femeie necunoscută, căreia i-a dus mâncare acasă. Zvonurile unei despărțiri au apărut astfel din nou, cu toate că nici Lidia Buble, nici prezentatorul Antenei 1 nu au confirmat oficial ruptura… până azi.

Mesajul care confirmă despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion

După aproape jumătate de an de speculații și declarații incerte, Răzvan Simion a decis să-și anunțe fanii, prin intermediul unui mesaj pe Instagram, că relația lui cu Lidia Buble a ajuns la final.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat”, a scris Răzvan pe rețeaua de socializare, publicând mesajul alături de o imagine în care apare împreună cu Lidia Buble.

„Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și, în rest, doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni”, a mai scris el. Prezentatorul a încheiat cu un mesaj adresat Lidiei: „Copilul râde: „Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânărul cântă: „Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!” Bătrânul tace: „Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viață frumoasă, Suflețel!”

Vezi în galeria FOTO mai multe imagini cu Lidia Buble și Răzvan Simion!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro