Carmen Brumă și-a schimbat radical look-ul. FOTO

Carmen Brumă, deși are 42 de ani, poate fi foarte ușor confundată cu o adolescentă. Vedeta are un fizic de invidiat, căruia îi acordă toată atenția necesară, atât prin prisma alimentației, cât și a sportului, iar acum a adoptat și o schimbare de loook care o avantajează din toate punctele de vedere.

Carmen Brumă ne-a obișnuit cu părul creț și mai lung, însă noua coafură o avantajează de minune. Vedeta s-a tuns, și-a îndreptat părul și s-a vopsit, iar rezultatul a fost apreciat de toți urmăritorii săi: „M-am îmbrăcat frumos, mi-a facut Cristi Pascu freză nouă şi am plecat în oraş!”, – a scris Carmen Brumă în mediul online.

Carmen Brumă ne-a vorbit, în exclusivitate, despre pasul major pe care l-a făcut și care a fost motivul care a determinat-o să apeleze la schimbarea radicală de look: „De fiecare dată când urmează să lansez un proiect nou îmi place sa îmi schimb puțin look-ul. Am apelat ca de obicei la Cristi Pascu și mă bucur că am făcut-o. Pe 20 februarie se împlinesc 2 ani de când am lansat programele online de slăbit care s-au bucurat de mare succes. Anul acesta, pentru aniversarea de pe 20 februarie, am pregatit un program de slăbit pentru post care a fost solicitat de foarte mulți dintre urmăritorii mei.” – ne-a declarat Carmen Brumă.

New freza 😉 @cristipascu_exclusive #hairstyles #newcolor

Sursă foto: Instagram

