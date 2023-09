Care au fost ultimele cuvinte pe care Regina Elisabeta i le-a spus fostei sale nurori, Sarah Ferguson. Se împlinește un an de la moartea suveranei

Sarah Ferguson, care a fost măritată cu Prințul Andrew, a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care regretata regină Elisabeta i le-a spus, înainte de a se stinge din viață, pe 8 septembrie 2022.

Ducesa de York, care are propriul podcast, „Tea Talks with the Dutchess and Sarah”, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu suverana, dar și despre ultima conversație pe care a avut-o cu fosta ei soacră.

Sarah Ferguson a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care Regina Elisabeta i le-a spus

„Este ultimul lucru pe care mi l-a spus Regina: „Fii tu însăți, Sarah””, a dezvăluit Fergie, în vârstă de 63 de ani.

„Iar ea a văzut asta. S-a enervat atât de tare când nu eram eu însămi. Și probabil că atunci am intrat în toate încurcăturile. Dar acum sunt eu însămi și sunt norocoasă că pot fi eu însămi”, a mai spus ducesa de York.

Anterior, într-un interviu acordat Good Morning America, Sarah Ferguson a spus că s-a simțit „eliberată” după moartea Reginei Elisabeta.

„Nu știu dacă decesul reginei mă face să cred că acum pot spune deschis ceea ce vreau să spun, fără să-mi fac griji că o să jignesc pe cineva. Sunt eu cea adevărată, acum sunt autentica Sarah”, spunea atunci ducesa.

De asemenea, Fergie a spus că ea și regretata Regină împărtășeau o legătură specială.

Un an de la moartea Reginei Elisabeta a II-a

În martie 2023, ducesa de York a declarat pentru People că suverana, care a murit în septembrie 2022 la vârsta de 96 de ani, după o domnie istorică de 70 de ani, a fost „idolul ei absolut”.

„Te liniștea imediat… pentru că este înspăimântător, știi? Obișnuiam să stau acolo pentru ore întregi și să mă gândesc: „Doamne, unii oameni își doresc o viață întreagă să aibă o audiență cu Regina, iar eu stau și beau ceaiul cu ea”, a mărturisit Sarah Ferguson.

„Se pricepea atât de bine să te liniștească. A avut cea mai incredibilă credință dintre toate persoanele pe care le-am întâlnit vreodată. Știa pur și simplu ce să facă. Știa cum să-i facă pe oameni să se simtă bine. Nu s-a gândit niciodată la ea. Totul era pentru monarhie, pentru a-i face pe ceilalți să se simtă bine. A fost idolul meu absolut”, a mai spus fosta soție a Prințului Andrew.

După moartea reginei, Fergie i-a adoptat pe cei doi câini corgi ai monarhului, Sandy și Muick. Animalele au fost un cadou pentru regină din partea lui Fergie, a fostului ei soț, Prințul Andrew, și a fetelor lor, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie.

