Dorian Popa este acuzat de defăimare de către Călin Donca. Afaceristul, care a fost eliberat din închisoare după trei luni, a vorbit despre declarațiile pe care artistul le-a făcut la adresa lui, după ce anul trecut a fost arestat.

În septembrie 2023, Călin Donca a fost arestat într-un dosar de înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. După trei luni petrecute în spatele gratiilor, acesta a ajuns în arest la domiciliu.

După ce a fost eliberat din închisoare, Călin Donca a aflat ce afirmații a făcut Dorian Popa imediat după ce acesta a fost arestat. Supărat pe celebrul vlogger, omul de afaceri spune că acesta nu a făcut altceva decât să îl defăimeze. Într-un live pe TikTok, Donca a vorbit despre motivele care s-au aflat în spatele arestării sale. Acesta neagă cu vehemență acuzațiile aduse și spune că nu a adus niciun prejudiciu numănui.

Printre cei care au investit în afacerea lui Călin Donca s-a aflat și Dorian Popa, care a investit într-o afacere cu panouri voltaice. Acum, afaceristul îl acuză pe vlogger că nu este o persoană asumată și susține că Dorian a șters din spațiul public clipul cu declarațiile făcute la adresa bărbatului.

„Așa cum unii dintre voi știți, am trecut peste o verificare care s-a soldat cu arest. Pentru că sumele pe care noi le rulăm ca și companie sunt sume mari și, bineînțeles, peste anumite sume, și instituțiile care vin să te verifice nu mai sunt cele de zi cu zi, sunt cele care sunt suficient de mari. În sensul oamenilor pe care cred unii că i-am prejudiciat, întrebarea este: „Unde sunt aici acești oameni, că sigur nu sunt pe aici?”. Dacă ar fi fost, ar fi apărut la televizor. Singurul om public care a apărut la televizor și s-a plâns a fost cunoscutul Dorian Popa. Și-a șters filmulețul de pe YouTube, eu când am ieșit să văd detaliile de pe YouTube nu mai erau”, a spus Călin Donca pe TikTok.

„Eu în locul lui aș fi lăsat să vedem cu toții și în ziua de astăzi ce a avut de declarat împotriva mea, dar noroc că sunt persoane care au înregistrat, am văzut ce spuneau dragii mei prieteni. Am văzut mai multe persoane, influenceri, care vorbeau despre mine lucruri trăsnite. Dacă aveți filmări în care sunt defăimat v-aș fi foarte recunoscător să-mi dați link unde vreți voi. Din câte am citit eu până la ora aceasta nu există nicio acuzație la adresa mea pentru partea de panouri fotovoltaice și, de asemenea, până la arestarea mea, nu a fost și nu a existat nicio plângere pentru proiectul Crypto”, a mai spus el.

Călin Donca a dat asigurări că el își continuă afacerile și în curând va oferi informații noi despre proiectul în care Dorian Popa a investit.

„Ba mai mult decât atât, proiectul Crypto merge mai departe, intrăm într-o nouă fază, vom avea vești frumoase la seminarul din martie. Mai departe ce să vă spun, lucrurile merg, lucrăm continuu chiar dacă pare liniște, se lucrează în mod accelerat”, a precizat afaceristul din Brașov.

Câți bani a investit Dorian Popa în afacerea cu panouri fotovoltaice

După arestarea lui Călin Donca, Dorian Popa s-a arătat îngrijorat de ceea ce se întâmplă și spunea că îi este teamă ca această situație să nu aibă vreo repercursiune și asupra afacerii în care el a investit.

Vloggerul a dezvăluit atunci că a investit în afacerea cu panouri fotovoltaice suma de 24.000 de euro.

„Mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce se vehiculează în presă (…) nu vizează acele parcuri fotovoltaice unde unii oameni, și eu, adică noi mai mulți investitori, am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit. Nu m-am aruncat să investesc o sumă mare. Am investit 24.000 euro, dar vă pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase”, a declarat la momentul respectiv Dorian Popa pentru Antena 3.

Vloggerul a afirmat pe contul său de Youtube că a decis să investească pentru a auzit doar lucruri bune despre Donca pe care ajunsese să îl considere prieten.

„S-a creat un context pentru care vă datorez părerea mea, nu explicații, pentru că e doar o părere legat de domnul Călin Donca. Consider că l-am considerat și prieten pentru că atât de frumos s-a purtat cu mine și atât de frumos mi-a vorbit încât pot să consider că l-am avut drept prieten. Acum, voi cei care sunteți mai maturi, din publicul ăsta de “copii” pe care îl am eu, înțelegeți voi dinozaurii, că în viață, de multe ori, cine îți e prieten e posibil să nu îți fie neapărat prieten și din păcate ești surprins și dezamăgit de oameni de la care nici nu te aștepți. (…) Dar văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților – bă, peste opt ani de zile – în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic”, a afirmat Dorian Popa atunci.

„Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca”, a mai spus el.

