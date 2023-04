Bursucu’ și iubita lui, pregătiți de nuntă: „Nu am ajuns niciodată la discuții pe care să le regretăm”/ Exclusiv

Bursucu’ va ajunge în fața altarului după 10 ani de relație și recunoaște că știe deja cum va arăta nunta în cele mai mici detalii. Până atunci, însă, prezentatorul de la Kanal D se lasă purtat de magia acestor zile și abia așteaptă să se reunească cu familia la masa de Paște.

Recunoaște că nu face niciodată excese, pentru că tot ce contează sunt momentele petrecute cu cei dragi. După Sărbători, Bursucu’ va pleca alături de fetele sale într-o croazieră memorabilă. „Chiar am o viață frumoasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că toate lucrurile sunt în regulă, am o familie frumoasă și sănătoasă”, spune Bursucu’ pentru UNICA.RO, iar șirul dezvăluirilor continuă.

Bursucu’, detalii noi despre nunta cu iubita: „Eu mă ocup de muzică și meniu, iar Andreea – de flori și de aranjamente”

Prezentatorul de la Roata Norocului ne-a vorbit despre trăirile complicate care l-au încercat, despre modul în care se menține în formă și fiicele sale, care îl surprind în fiecare zi.

Când ai avut ultima oară nevoie de ceva și te-a ajutat colega ta, Ana Barnoschi, colega ta de la Roata Norocului, de la Kanal D?

Până acum nu am avut nevoie de ajutor și nu i l-am cerut, dar sunt sigur că m-ar ajuta cu siguranță dacă i-aș cere ceva, orice. Dar mă ajută în fiecare emisiune. Am mai spus-o, cred că foarte mulți telespectatori se uită la Roata Norocului pentru Ana Maria Barnoschi, ea este cea frumoasă, are și umor, transmite bună dispoziție. Facem o echipă bună împreună pentru a le bucura serile de duminică telespectatorilor Kanal D.

„În vacanță vom pleca după Paște, într-o croazieră de o săptămână”

Unde vei petrece de Sărbători?

Mă vor găsi acasă, pentru că eu nu plec niciodată de Paște sau de Crăciun. În vacanță vom pleca după Paște, într-o croazieră de o săptămână, împreună cu copiii.

Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai de Paște?

Toate amintirile din copilărie legate de Sărbători sunt frumoase, primeam cadouri și eram cu toții împreună la masă. Și acum marea mea mulțumire și bucurie este să ne strângem cu toții la masă, alături de prieteni, familie. Mergem sâmbătă seară să luăm Lumină și să ascultăm slujba, apoi ajungem acasă, toată familia, stăm la masă și ne bucurăm de preparatele tradiționale.

Bursucu’ a pregătit în amănunt nunta

Am înțeles că ai dat inelul. Va fi o nuntă în acest an? Nu știu dacă va fi anul acesta sau anul viitor.

Într-adevăr, am dat inelul, dar nu ne-am hotărât când va avea loc petrecerea.

Cum îți imaginezi acest moment?

Nu mi-l imaginez, este pregătit în cele mai mici detalii. Știu exact cine doresc să cânte, cum trebuie să arate salonul. Eu mă ocup de muzică și meniu, iar iubita mea, Andreea, se va ocupa de flori și de aranjamentele pentru locul în care se va ține evenimentul; de atmosferă ne vom ocupa amândoi. Așa am făcut și la botezul lui Anays, ne-am împărțit sarcinile și ne-a fost foarte bine.

Cea mai recentă surpriză făcută iubitei tale?

Am fost la mall, am intrat cu ea într-un magazin de bijuterii și i-am spus să își aleagă ce își dorește. A ales o brățară.

Bursucu’: „Nu îmi plac situațiile conflictuale și, chiar dacă mă enervez, tot eu mă calmez mai repede”

Cine cedează primul atunci când apare o discuție?

Eu. Mie nu îmi plac situațiile conflictuale și, chiar dacă mă enervez, tot eu mă calmez mai repede sau mă retrag pentru un moment de liniște. Nu am ajuns niciodată la discuții și cuvinte pe care să le regretăm.

„Sunt într-o continuă ceartă cu kilogramele”

Cum reușești să te menții? Mai mergi la alergat?

Sunt într-o continuă ceartă cu kilogramele. Nu am mai mers la alergat, dar voi relua acest bun obicei din primăvară, precum și o dietă mai sănătoasă. Nu am mai putut alerga din păcate, pentru că am o problemă la ligamentele de la genunchiul drept și mi s-a recomandat o pauză de câteva luni, ceea ce m-a scos din ritm.

Ai exclus anumite alimente din regimul tău de viață? Există vreun preparat pe care nu o să îl guști de Sărbători?

Nu am renunțat la anumite alimente. Sunt câteva preparate pe care nu le mănânc în general, cum ar fi piftia, indiferent că este preparată cu carne de porc, pui sau curcan. Dar de Sărbători mi se întâmplă ceva: nu prea mănânc pentru că dacă văd multă mâncare pe masă nu mai am poftă de mâncare. Dacă aș vedea mesele pline în fiecare zi aș fi ca tras printr-un inel.

Bursucu’: „Am avut un accident și era să rămân paralizat”

Care au fost lucrurile care te-au încercat în ultima perioadă?

Sunt un tip norocos și nu am avut multe încercări. Singurul moment cu adevărat greu din viața mea a fost când aveam 19 ani și am avut un accident, la un antrenament, și era să rămân paralizat de la gât în jos. Aceea a fost o cumpăna foarte mare a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am recuperat.

‘Îmi doresc să fac primul milion cash. Asta nu s-a întâmplat până acum”

Au fost ani de pandemie. S-au ivit și probleme financiare în această perioadă?

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Noi am muncit în acea perioadă, aveam emisie zi de zi. Am trecut cu bine.

Te mai gândești să faci investiții de vreun fel, de business?

În acest moment nu mă gândesc la nicio altă investiție, nu mi se pare un moment oportun.

Ce îți dorești și nu s-a întâmplat până acum?

Îmi doresc să fac primul milion cash. Asta nu s-a întâmplat până acum, dar sper să fiu pe drumul cel bun.

