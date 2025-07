Bun Hay Mean, actor cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Problemos”, și „Asterix și Obelix”, a murit joi, 10 iulie, după ce a căzut de la balconul unei clădiri din Arondismentul 17 din Paris, Franța. Acesta avea 43 de ani.

Actorul Bun Hay Mean a murit

Bun Hay Mean, un actor și comedian francez care a apărut în filme precum „The Chef” și seriale TV precum „Craignos”, a murit la 43 de ani după ce a căzut de la etajul opt al unei clădiri din Paris.

Agenția de management a lui Mean, Promotion Philippe Delmas Organization, a confirmat decesul său, care a survenit joi, pe contul său oficial de Instagram, menționând că acesta urma să susțină un spectacol de stand-up la Montreal, vineri.

„Cu infinită tristețe trebuie să anunțăm trecerea în neființă a prietenului nostru, imensul nostru artist, Bun Hay Mean”, a început comunicatul agenției.

„El urma să plece spre Montreal în această dimineață pentru a un show de pe 11 iulie. A fost atât de fericit să fie din nou pe scenă, alături de publicul său”, se mai arată în comunicat.

Accidentul s-a produs în timp ce încerca să-și recupereze telefonul dintr-un jgheab, a declarat producătorul său, Philippe Delmas.

„Suntem devastați, iar gândurile noastre sunt alături de familia sa: mama sa, tatăl său, frații și surorile sale”, a conchis declarația.

Mean a căzut de la etajul opt al unei clădiri din arondismentul 17 al Parisului, a relatat publicația franceză Le Parisien.

Cine a fost Bun Hay Mean

Născut în 1981 în suburbiile Lormont din Bordeaux, dintr-un tată cambodgian și o mamă chineză, Mean a studiat informatica înainte de a se muta la Paris pentru a urma comedia, pe când avea puțin peste 20 de ani.

După o perioadă în care a trăit fără adăpost în oraș, Mean și-a început cariera pe ecran la începutul anilor 2010 cu roluri secundare în filme precum „De L’huile sur le Feu” și „The Chef”, în ultimul cu Jean Reno în rol principal. A apărut și în seriale precum „Roxane”, „La vie Sexuelle de Ma Pote” și „Reboot”.

În următorul deceniu, Mean a apărut în filme precum „Problemos” și „Misadventures of Hedi and Cokeman”, precum și în seriale TV ca „Craignos” și „Platane”. S-a alăturat francizei Asterix, în filmul din 2023, „Regatul de Mijloc”, în care l-a interpretat pe ticălosul prinț Deng Tsin Qin.

Bun Hay Mean se pregătea activ pentru un nou turneu de comedie prin Franța, intitulat „Kill Bun”, și urma să susțină un spectacol la Montreal vineri seară.

Sursă foto: Profimedia

