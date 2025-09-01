Bruce Willis a fost mutat la „azil” de către soția lui, după ce boala lui a avansat. Ce se întâmplă acum cu actorul

Soția lui Bruce Willis a luat decizia de a-l muta pe actorul de la Hollywood, în vârstă de 70 de ani, care suferă de demență, din casa familiei într-o unitate medicală special amenajată pentru nevoile lui. Partenera lui de viață a explicat decizia.

Bruce Willis, mutat la un „azil”

Actorul american locuiește acum într-o locuință separată, alături de o echipă de îngrijire permanentă, a declarat Emma Heming Willis, în vârstă de 47 de ani. Ea a adăugat că cele două fiice ale lor, în vârstă de 13 și 11 ani, îl vizitează regulat acolo.

După ce a primit critici online, Heming a postat un videoclip pe Instagram, pe 30 august, ca răspuns la reacțiile apărute.

„Prea des, îngrijitorii sunt judecați rapid și pe nedrept de cei care nu au trăit această experiență sau nu au fost în prima linie”, a scris ea în descriere.

„A împărtăși deschis poate invita opinii, dar, mai important, creează conexiune și validare pentru cei care chiar trec zilnic prin realitățile îngrijirii unei persoane bolnave.”

În 2022, familia lui Willis a anunțat că actorul – celebru pentru filmele de acțiune, cum ar fi seria Greu de ucis (Die Hard, 1988–2013) – suferă de o tulburare de limbaj care îi afectează comunicarea și că se va retrage din actorie.

În 2023, a fost confirmat diagnosticul de demență frontotemporală (FTD), o boală degenerativă a creierului și o formă rară de demență.

În interviul TV intitulat „Emma și Bruce Willis: Călătoria neașteptată – Un reportaj special cu Diane Sawyer”, soția actorului a spus că mutarea acestuia din casa familiei a fost „una dintre cele mai grele decizii” pe care le-a luat până acum.

„Dar am știut, înainte de orice, că Bruce și-ar fi dorit asta pentru fiicele noastre. Și-ar fi dorit ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui.”

Ea a adăugat că, deși el este mobil și sănătos din punct de vedere fizic, abilitățile sale de comunicare sunt aproape complet pierdute, iar boala îi afectează acele părți ale creierului care îl ajută să recunoască riscurile, motiv pentru care nu mai este în siguranță lăsat singur.

Emma Heming a scris și o carte, „Călătoria neașteptată: Găsind putere, speranță și pe tine însăți pe drumul îngrijirii”, bazată pe experiențele ei de îngrijitoare și pe sfaturile unor specialiști. Cartea va fi lansată pe 9 septembrie.

Bruce Willis a fost căsătorit anterior cu actrița Demi Moore, în perioada 1987–2000. Din acea căsătorie are trei fiice, în vârstă de 31, 34 și 37 de ani.

Soția actorului, pusă la zid din cauza deciziei

Model și antreprenor, Emma, care a descris alegerea drept „cea mai grea decizie” pe care a luat-o, a adăugat că se aștepta la judecăți și critici, dar a ales să împărtășească public această schimbare pentru că „creează conexiune și validare pentru cei care chiar trec prin realitatea zilnică a îngrijirii unei persoane bolnave.”

„Pentru ei împărtășesc aceste lucruri – ca să construiesc o legătură mai profundă cu o comunitate care înțelege această călătorie,” a spus ea.

Emma a mai adăugat că, de multe ori, cei care critică „nu au experiența necesară pentru a-și susține punctul de vedere”, ceea ce, în opinia ei, le face comentariile irelevante.

„Adevărul este că opiniile sunt atât de zgomotoase și de puternice, dar dacă nu ai nicio experiență reală în acest domeniu, nu ai dreptul să te pronunți.”

Willis locuiește acum într-o casă pe un singur nivel, împreună cu o echipă de îngrijire permanentă, pe măsură ce boala lui evoluează, iar nevoile sale devin tot mai complexe și mai intense.

Demența frontotemporală afectează comportamentul și limbajul și se agravează în timp.

