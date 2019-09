Britney Spears a pierdut custodia asupra celor doi copii ai ei

Britney Spears și fostul ei soț, Kevin Federline, au ajuns la o nouă variantă de custodie asupra celor doi copii ai lor, Jayden James și Sean Preston.

Dacă înainte, drepturile de custodie erau de 50% pentru fiecare, acum sunt de 70% și 30%, procentul mai mic revenindu-i lui Britney, conform The Sun. Deși vestea este nouă, sursele apropiate ale lor spun că noul aranjament de custodie a început din luna august a anului 2018.

Britney și Kevin s-au căsătorit în 2004, au avut doi copii – pe Jayden și Sean, iar în 2007 au divorțat. De atunci, Kevin s-a căsătorit în 2013 cu Victoria Prince, cu care are doi copii, Peyton Mari și Jordan Kay. El mai are, de asemenea, o fiică și un fiu cu actrița Shar Jackson, anume Kori și Kaleb, care sunt copiii lui cei mai mari. Britney, la rândul ei, are un iubit cu 12 ani mai tânăr, pe Sam Ashgari.

Vestea cu privire la custodia copiilor a venit la câteva luni după ce Britney a fost internată într-un spital de psihiatrie timp de 30 de zile, pe motiv că s-ar fi oprit din a-și mai lua pastilele. Ea a spus însă în mai că tatăl ei, Jamie, a forțat-o să se interneze și să ia pastile împotriva voinței ei.

Tot recent, Kevin ar fi făcut o reclamație la poliție împotriva tatălui lui Britney, pe motiv că acesta din urmă l-ar fi agresat pe Sean în vremea când mama sa îl avea pe băiat în custodie. Kevin ar fi fost sunat de Britney să îi ia pe ambii băieți de la bunicul lor, atunci când a aflat, conform Aol.

