Bianca Drăgușanu: „Vaccinați-vă anti-COVID. Nu vă mai luați după zvonuri!”

Bianca Drăgușanu (39 de ani) a anunțat în mediul online că s-a vaccinat anti-COVID-19. Vedeta a ținut să le răspundă celor care se întrebau dacă s-a imunizat sau nu și spune că a luat deciza de a se vaccina pentru siguranța ei și a familiei. Chair dacă nu a vorbit despre acest subiect până acum, Bianca a recunoscut că s-a imunizat împotriva noului coronavirus la începutul acestui an.

”Azi aș vrea să vorbesc de vaccin, pentru că toată lumea mă întreabă dacă eu m-am vaccinat. Ei bine, acum vă dau răspunsul. Da, m-am vaccinat si m-am vaccinat acum jumătate de an, pentru siguranța mea, pentru siguranța familiei mele, pentru simplul fapt că-mi place să călătoresc, să fiu în siguranță, pentru că îmi place să mănânc la restaurant, pentru că-mi lace să merg la mall și pentru că-mi place să fiu un om activ, care merge și la sală, și căruia îi place să aibă o viață normală și echilibrată.

Am auzit multe zvonuri despre faptul că acest vaccin ar modifica Adn-ul și vreau să vă spun că sunt doar zvonuri. Trăim în 2021, asta este realitatea și eu îmi doresc să ne întoarcem la normalitate. Printre alte zvonuri am auzit că acest vaccin ar afecta fertilitatea și sarcina. Ei bine, nu este adevărat, pentru că eu personal am o prietenă, care este insărcinată și vaccinată. Și nu are absolut nicio problemă. Nu vă mai luați după zvonuri, luați-vă după medici. Vaccinați-vă ca să fiți în siguranță. E simplu”, a trasnmis Bianca Drăgușanu în mediul online.