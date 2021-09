Bianca Drăgușanu, jefuită în vacanță: „Ne-au filat, ne-au gazat și ne-au luat tot!”

Bianca Drăgușanu este o împătimită a vacanțelor de lux și merge adesea în locuri care mai de care mai extravagande, fără a se uita la sumele de bani pe care le scoate din buzunare. Dar doar pentru că ajungi în locuri luxoase, nu înseamnă că nu pot apărea probleme. Bianca a povestit o întâmplare cu final nefericit, petrecută în timpul unui concediu în Monaco.

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro.