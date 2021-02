Sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021, Bianca Drăgușanu le-a petrecut în Dubai și apoi în Maldive alături de Gabi Bădălău. După întoarcerea în țară, modelul a spus că trăiește „cea mai frumoasă perioadă” din viața ei.

Cu toate acestea, Bianca și Gabi s-au despărțit. Gabi s-a separat de fosta lui soție, artista Claudia Pătrășcanu, în vara anului 2019. În prezent, fostul cuplu luptă în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicholas.

Bianca Drăgușanu a confirmat despărțirea de Gabi Bădălău

Recent, în mediul online, deși săptămânile trecute vorbea deja despre nuntă, Bianca a confirmat că este din nou singură. Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„Nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost, haideți să vorbim despre ce va fi, iar energia mea bună nu se va strica niciodată. Așadar, vă pot spune despre mine și despre prezentul meu. Că sunt o femeie independentă, asumată, liberă, fericită și foarte bucuroasă cu tot ce i se întâmplă.

Mi-ar plăcea să cred despre mine că am învățat din greșeli și, din experiența pe care am acumulat-o, vreau să vă dau câteva sfaturi utile. Nu treceți cu vederea atât de ușor peste infidelitate și peste agresivitate și purtați-vă mai bine rece cu oamenii pentru că de la căldură se strică”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în mediul online.

În ianuarie Bianca spunea: „E clar că o să mă mărit”

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o [altă] vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță.

Nu a fost ceva planificat. Am spus că vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită. Da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, declara Bianca Drăgușanu în ianuarie 2021, în emisiunea Teo Show.

Foto: Instagram

Citește și:

Daniela Gyorfi, cadou inedit pentru ziua de naștere a soțului ei, George Tal

Alex Velea și Antonia au avut COVID-19: „Am fost din ăia care la început nu au crezut”

Caroline Wozniacki este însărcinată cu primul ei copil! Fetiță sau băiețel?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro