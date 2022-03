Arnold Schwarzenegger, mesaj emoționant pentru ruși: „Acesta este un război ilegal”

Arnold Schwarzenegger a transmis poporului rus un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare. Actorul le-a vorbit despre ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina și i-a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt războiului.

Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, a transmis un mesaj pentru ruși și pentru soldații lor care luptă în Ucraina. Într-un video de aproximativ 9 minute, publicat pe Twitter, actorul de la Hollywood, care se consideră un vechi prieten al Rusiei, și-a exprimat admirația față de poporul rus, dar făcut și remarci dure despre războiul din Ucraina. Acesta le-a transmis rușilor că propriul Guvern îi minte.

Arnold Schwarzenegger le-a mai amintit rușilor că mulți dintre ei au familii în Ucraina. El a povestit despre dramele care se întâmplă în Ucraina, despre refugiați și bombardamentele care distrug orașe, inclusiv spitale și maternități.

Acesta și-a exprimat admirația pentru rușii care au avut curaj să protesteze împotriva războiului din Ucraina.

Arnold Schwarzenegger a avut un mesaj dur și pentru Vladimir Putin. Actorul i-a cerut să oprească războiul pe care l-a început.

De asemenea, actorul a mărturisit că a văzut cât rău pot face minciunile despre război. Că și-a văzut tatăl cum a trăit toată viața cu vinovăția de a fi luptat pentru naziști în cel de-al Doilea Război Mondial.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022