Recent, în mediul online, Alex Velea (36 de ani) a publicat un portret emoționant de familie. În fotografie, alături de artist se află iubita lui, Antonia (31 de ani), fiii lor Dominic (6 ani) și Akim (4 ani) și fiica solistei din primul mariaj, Maya (10 ani).

Antonia și Alex Velea, portret emoționant de familie: „Fericire”

În dreptul imaginii, Alex a scris doar: „Fericire”. „Sunteți cei mai frumoși!; Cea mai frumoasă familie!; Tot timpul mă emoționez când vă văd pe toți! ❤️ Câtă fericire!..; O familie împlinită și frumoasă foc ❤; Familie exemplu!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării.

În prezent, fiica Antoniei, Maya, se află în România. După separarea solistei de primul soț, Maya a locuit în Italia alături de tatăl ei și de bunicii paterni. Maya a putut reveni în România abia în luna februarie a anului 2020.

Înainte ca acest lucru să fie posibil, Antonia și Alex Velea obișnuiau să o viziteze în Italia. Fiindcă solista nu era atunci divorțată de primul soț, fiii ei nu puteau călători în afara țării, având în acte numele fostului ei partener de viață. Alex Velea și Maya au o relație foarte apropiată și specială.

Antonia, Alex Velea și fiii lor au avut COVID-19

Recent, invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a dezvăluit că el, Antonia, copiii lor și părinții lui au avut COVID-19. „Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și, într-un final, chiar am luat.

Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros. Mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a dezvăluit el, potrivit Spynews.

În același interviu, Alex a vorbit despre nunta cu artista. „O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj”, a mai spus. Totodată, solistul a mărturisit că își doresc o nuntă cu mulți invitați.

