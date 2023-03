Antonia, dezvăluiri despre cei trei copii. Ce drum vor să urmeze în viață Maya, Akim și Dominic: „O să joace într-un film” / Video

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din România. A devenit cunoscută în 2009, iar acum are o mulțime de piese ascultate de milioane de oameni.

Invitată în podcastul „Lucruri Simple” al lui Horia Brenciu, artista a vorbit despre viața ei personală, despre copii și carieră.

Antonia, dezvăluiri despre cei trei copii

Antonia nu este doar o artistă de succes, dar și o femeie împlinită: are o relație de mai mulți ani cu Alex Velea și trei copii: Dominic (7 ani), Akim (5 ani) și Maya, aceasta din urmă din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Întrebată de Brenciu dacă vreunul din copiii ei le calcă pe urme ei sau lui Alex Velea, artista a spus că Maya își dorește acum să fie actriță, în timp ce băieții au moștenit urechea muzicală a părinților lor.

„Maya are perioade. Acum vrea să fie actriță. Cei mici cântă, dansează. Mai mult sunt cu rappul. Au fost la studio și au tras câteva piese improvizate. Sunt acum și la o academie de actorie. Dominic cred că o să joace într-un film anul ăsta”, a povestit Antonia.

Fricile Antoniei: „Poate am nevoie de terapie”

După ce a primit un rol în filmul „Haita în acțiune”, peliculă care rulează zilele acestea în cinematografe, Horia Brenciu i-a recomandat Antoniei să joace într-un musical, ținând cont și de vocea frumoasă a acesteia.

„Am o problemă cu emoțiile. E un impediment pentru mine, nu e ok. Mi-e frică că nu-mi amintesc cuvintele, că o să falsez, că e ceva rău. Când sunt constructive, dar emoții de genul ăsta nu te ajută. Poate am nevoie de terapie. Am început acum de curând”, a spus Antonia.

Antonia, despre viața în Las Vegas și venirea în România

Înainte de a se muta definitiv în România, Antonia a locuit o perioadă în Statele Unite ale Americii.

A făcut liceul în Las Vegas, însă spune că abia aștepta să părăsească acel oraș, despre care zice că este un „oraș al adulților”.

„Un copil se plictisește acolo, nu are ce să facă”, a explicat Antonia.

Totuși, după ce s-a mutat în România, a realizat că îi este dor de prietenii pe care îi avea în America. Mai mult, artista a intrat într-o mică depresie pe care a reușit, în cele din urmă, să o depășească.

„A fost foarte greu. Am avut o mini depresie. Nu la modul că vreau să îmi iau viața sau ceva, dar nu voiam să ies din casă. Am rupt orice legătură cu prietenii mei și stăteam pe internet. Mă culcam când era ziuă aici și eram trează noaptea, pe net, ca să urmăresc ce activitate fac ei. Voiam să fiu și eu acolo cu ei”, a povestit Antonia.

Survivor sau America Express?

Dacă ar avea de ales între America Express și Survivor, Antonia a precizat că ar alege să participe la America Express.

„Cred că m-aș descurca bine la Asia Express. Nu pot fără mâncare, dar și acolo mori de foame, în Asia Express. Dar în același timp, la Survivor, trebuie să faci obstacolele alea și cred că aș leșina dacă n-aș avea mâncare. De la soare, de la tot”, a afirmat Antonia.

Întrebată dacă l-ar lua pe Alex Velea în America Express, Antonia a răspuns fără să stea pe gânduri: „Clar”

„Păi pe cine? Tot tu vrei să vii cu mine și acolo? Mergem”, a glumit Antonia.

De asemenea, artista a dezvăluit că iubitul ei este o persoană foarte amuzantă, care mereu o face să râdă și care se joacă în fiecare zi cu copiii lor.

