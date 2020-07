Anna Lesko și-a restricționat fiul. Adam are probleme de sănătate

Fiul Annei Lesko are 6 ani și este pasionat de jocurile pe computer, telefon sau tabletă, iar faptul că stă timp îndelungat cu privirea ațintită pe aceste gadgeturi l-a afectat. Astfel, în urma unui control de rutină, medicul i-a descoperit o problemă la ochi: „Adam este foarte bine. Îl car peste tot. La clipuri, emisiuni. E cu mine. E foarte bine. Dar i-am redus tableta. Nu mai are voie. Am fost la doctor și nu este bine.

În această perioadă cu pandemia prin care încă trecem, nu că n-ar fi văzut Adam bine, dar a fost un control de rutină. Când s-a uitat în mușchiul ochiului, a văzut că mușchiul respectiv este cam obosit. Mi-a spus clar. Nu telefon, nu tabletă. Să nu fie ca un fel de pedeapsă, evident, pentru copil. Să aibă o altă preocupare. El are curte. Are unde, dar s-a plictisit până și de asta.

Citește și – Laurențiu Reghecampf face prima declarație despre relația Anamariei Prodan cu Dan Alexa

A reacționat bine la interdicție. Cu Adam merge foarte bine cu dialog. Doamna doctor i-a explicat, eu i-am explicat, și, știi că dacă le explici copiilor și insiști un pic pe o chestie, chiar încep să înțeleagă. Normal că vrea să mă păcălească în fiecare zi. Le are cu astea. Îmi spune ce bine arăt, cu bluza, cu astea, și după aceea: ‘Pot să stau un pic? Promit că doar 10 minute’. Noțiunea timpului la el e de o oră, trei”, – a povestit Anna Lesko în emisiunea Vorbește Lumea de la Pro tv.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro