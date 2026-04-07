Andreea Popescu, adevărul despre bărbatul care îi dă bani: „Datorită ție pot să plătesc chiria și să cumpăr mâncare la copii”

Andreea Popescu a vorbit deschis despre cum se descurcă după divorț. Vedeta s-a mutat din penthouse-ul de lux și acum stă cu chirie într-o zonă bună a Bucureștiului. După ce s-a scris că soțul ei este cel care îi plătește chiria, acum, fosta dansatoare face publică identitatea bărbatului care îi pune o pâine pe masă cu adevărat. Cine este acesta.

Andreea Popescu, dezvăluiri despre bărbatul care îi dă bani de chirie

Andreea Popescu a spus că singurul bărbat care îi dă bani este managerul ei, Robert Prioteasa, dar și videograful său, Octavian Făgăraș.

Vedeta a divorțat de Rareș Cojoc după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Bruneta s-a mutat într-un apartament și se concentrează pe cariera de influenceriță, care îi aduce venituri consistente.

Vedeta a făcut precizările după ce s-a scris că Rareș Cojoc ar fi cel care îi plătește chiria apartamentului în care locuiește acum. Vedeta a povestit într-un clip că datorită echipei sale reușește să câștige bani din social media și să se ocupe de creșterea copiilor săi.

„Singurul din viața mea, singurul bărbat care îmi dă bani. Uitați-l aici! Acesta este bărbatul care îmi dă bani. Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii. Fără mișto, acesta este adevărul. Ăștia sunt bărbații din viața mea cu care produc bani. Ăsta e adevărul”, a dezvăluit Andreea Popescu.

Cum se descurcă după divorț

Vedeta a povestit că trece printr-o perioadă dificilă, însă se bucură de sprijinul prietenelor sale și a familiei. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a dezvăluit că un rol foarte important l-au jucat prietenele ei, dar și credința în Dumnezeu.

„Am prietene foarte bune. Mi-a dat Dumnezeu prietene foarte bune, vezi cum e, pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta. Să știi că prin situațiile dificile în viață, nu neapărat a mea, dar prin situații dificile în viață trecem cu ajutorul prietenilor. Dumnezeu are însă cel mai important rol, nimic fără El. Ai nădejde că lucrurile se vor așeza și nu disperi, nu ajungi într-o poziție de disperare”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.

Vedeta a vorbit despre faptul că atunci când va fi mai bine va vorbi despre mai multe detalii, inclusiv despre relația cu Dan Alexa.

„O să vină și momentul în care voi putea fi mai deschisă, dar cu respect față de toate persoanele implicate, că nu aș avea de ce să mă scot pe mine în vreun fel sau ceva. Nu, chiar nu aș avea niciun motiv. O să vedem ce ne rezervă viitorul, mi-ar plăcea să bag un ochi pe gaura cheii să văd ce-mi rezervă viitorul, dar nu am această putere, așa că ne lăsăm surprinși. Știi că dacă te gândești că e ceva nașpa în viitor, poți să schimbi ceva, dar vezi tu… trebuie și asumare în viață”, a mai spus Andreea Popescu.

