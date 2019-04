Andreea Marin, ironie subtilă la adresa Mihaelei Rădulescu

Fosta „Zână” a glumit pe seama celor trei jurați – Mihai Bendeac, Delia și Cheloo – după care și-a amintit de vechea ei rivală, Mihaela Rădulescu și a început să o ironizeze fin.

„Precum știți, sunt o iubitoare de oameni și de animale. Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore şi o veveriţă. Nu am chiar o fermă, încă nu am ajuns chiar atât de departe, la fermă, e doar un vis în acest moment. Nu oricine poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva în munți, să am ferma mea, când nu-mi mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că este o variantă foarte bună (…) Și eu zic că o să îmbătrânesc frumos și demn, revenind la înțelepciunea pământului“, a spus Andreea Marin, făcând referire la apariţia Mihaelei Rădulescu în emisiunea „Ferma vedetelor“.

Sigur că reacțiile celor trei jurați au fost pe măsură. Toți au început să râdă, iar publicul din sală a aplaudat-o pe Andreea Marin.