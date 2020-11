Pentru Andreea Marin (45 de ani), ultima lună și jumătate a fost o furtună și o nebunie frumoasă deopotrivă. Se întoarce la TVR – „acasă”, după cum spune ea – cu emisiunea „Nu există nu se poate!”, unde este ocupată cu documentare, comunicare, scris și filmări. Noua emisiune poate fi savurată de luni până joi, pe TVR 2, de la ora 18:00.

Totodată, Andreea gestionează campania umanitară „Prețuiește viața”, o campanie dedicată sprijinului în pandemie. Și dacă aceste lucruri nu erau de ajuns, se ocupă și de renovarea a două clădiri – atât casa în care locuiește alături de partenerul ei, Adrian, și fiica ei, Violeta, cât și hub-ul creativ „Voice & Visibility”. Acesta din urmă l-a descris ca fiin „o îndrăzneală cum nu mai există la noi”: un hub cu studiouri moderne de filmări și fotografie profesionale, studiouri de montaj și de creație, spații interioare și exterioare de evenimente speciale și multe altele. „Nu e ușor”, a recunoscut Andreea. „Oi fi eu fată de inginer constructor, am eu ceva înclinații către designul de interior, dar aici e vorba de mult mai mult”.

Am stat de vorbă cu Andreea pentru a afla mai multe despre cum decurge anul 2020 pentru ea, cu toate provocările și proiectele de la fiecare pas.

La începutul anului nimeni nu putea să prevadă direcția în care aveau să o ia lucrurile. Tu cu ce așteptări plecasești la drum atunci?

Totul a fost dat peste cap, recunosc. Multe proiecte au căzut, din păcate. Timp de șase luni nu am făcut decât exclusiv muncă umanitară, organizând strângeri de fonduri și convoaie umanitare în toată țara prin campania creată pentru asta, „Prețuiește viața”. Am depășit un milion de euro, adunând cele necesare, ajungând astfel cu ajutoarele noastre în toate județele țării și în peste 40 de spitale. A fost probabil cea mai grea muncă, nu mi-aș fi închipuit imprevizibilul acestei campanii înainte sa o trăiesc, dar solidaritatea trezită în românii de aici și de peste hotare m-a încurajat și a ținut loc de somn.

Acum revii pe micile ecrane cu emisiunea „Nu există nu se poate!”. Cum te-ai decis asupra acestui titlu de emisiune? Au existat și alte variante?

Nu, nu am avut dubii, e motto-ul meu în viață, moștenit de la tata. Pe mine aceste vorbe m-au mobilizat mereu, m-au inspirat, m-au motivat. Atunci când mă plângeam, așa cum facem cu toții, că nu-mi iese ceva, că nu găsesc soluția, tata îmi răspundea: „Nici gând! Nu ai căutat destul în tine, în imaginația ta, nu ai străbătut cu mintea toate căile, nu ți-ai dat silința destul! Află de la mine, fata mea: în viață, atunci când lucrurile depind de tine, nu există nu se poate!” Și asa a și fost. Desigur, viața e făcută și din clipe când nu stau lucrurile doar în puterea noastră, dar eu am învățat că sunt mult mai rare acele momente. În genere, lucrurile depind de noi.

Sunt oameni cu sclipire de geniu sau avem șansa de a ne regăsi în poveștile lor?

Negreșit, sunt oameni ca noi, nu excepții, iar în puterea noastră stă să atingem ceea ce trăiesc astăzi și ei. Aspirăm, ne simțim motivați de fiecare mărturie a invitaților mei, ne vin idei despre cum am putea sa ne schimbăm în bine propria viață… și-atunci, ce au ei în plus și încă nu avem noi? Poate… credința nestrămutată în forțele și in ideile lor, ambiția de a le urmări până le împlinesc, de a nu se lăsa când li se pun piedici sau li se spune NU, convingerea că… nu există nu se poate!

Ce aduce inedit această emisiune în peisajul media autohton?

La nivel de imagine, o eleganță aparte, un decor superb, ieșit din comun în peisajul televiziunilor autohtone, cu piese de design de interior premiate la nivel internațional și opere de artă care se schimbă de la o emisiune la alta, aducând frumosul în casele oamenilor. Tehnica folosită la filmări, de ultimă generație la nivel mondial. Montaj artistic, inedit pe TV. Iar conținutul, de asemenea, înseamnă modalitatea mea de a scoate strălucirea din oamenii speciali ce se află în fața microfonului mei. Cu subtilitate, cu sensibilitate, cu respect pentru adevăr, pentru privitor și pentru meseria mea.

Cum este pentru tine această revenire pe micile ecrane? Ai emoții?

Da, de fiecare dată. Sunt perfecționistă, recunosc. Și când nu voi mai avea emoții, cum voi fi în stare să le transmit mai departe? Cred în forța emoțiilor și în autenticitatea lor.

Multe emisiuni apelează adeseori la un grad mai mic sau mai mare de vulgaritate sau de scandal pentru a avea succes, pe premisa că „asta cere publicul”. Tu cum te vei ține departe de aceste tertipuri?

Eu nu am nevoie și nu am avut niciodată de artificii de doi lei care să țină loc de știința de a face jurnalism de calitate. Iertați-mi lipsa de modestie, dar cred în studiu, în dăruire, respect față de public și verticalitate. Nu cred în scuza „asta vrea publicul”. Dacă ți-e lene, vrei totul ieftin sau nu ești în stare să îi oferi ceva mai bun, asta îi pui în față și asta consumă. Încearcă să te ridici, ridicând și ștacheta publicului, și vei vedea că se poate. Apoi, tu îți alegi cărui public te adresezi. Dacă vrei doar facil, asta vei avea. Dacă contează doar niște amărâte de cifre, atunci poți face orice porcărie și lumea se va uita, fie și să râdă de tine, dar asta nu înseamnă că te va aprecia. Vei fi uitat în cel mai scurt timp. Nici gând să rămâi în memoria publicului cu bârfe și scandaluri. Ce e val, ca valul trece.

Ce crezi că îi face pe oameni să se uite la emisiunea ta, în defavoarea emisiunilor cu iz de scandal menționate mai devreme?

E limpede că publicul e total diferit. Nici nu-mi propun să concurăm. Nu avem cum. Nu ne dorim aceleași lucruri, nu avem aceleași valori și nevoi. Cine se distrează cu Vulpița nu poate avea aspirațiile publicului unei emisiuni care înseamnă inspirație și aspirație. Deci comparația va fi întotdeauna deplasată.

Cu ce sentiment îți dorești să rămână telespectatorii după fiecare ediție?

Dorința de a face mai mult și mai bine în propria viață, căci protagoniștii mei arată că se poate, oferindu-le și idei practice, căi de urmat. Speranța. Respect. Motivație. Încredere în forțele proprii. Sensibilitate. Iubire.

Cu ocazia revenirii tale pe micile ecrane, ne permitem puțină nostalgie din vremea când prezentai „Surprize, surprize”. Dacă ar fi să faci o comparație între Andreea Marin a acelor ani și Andreea Marin de acum, ce lucruri s-au schimbat?

În esență, am rămas același om cu principii sănătoase de viață, doar că am învățat mai mult de atunci, am trăit experiențe noi, cum e firesc, mi-am rafinat gusturile. Eram un copil, sunt azi o femeie matură. Dar tot sensibilă. Emoția e ceea ce mă definește și acum, dublată de rațiune și spirit practic, totodată.

Simți vreo presiune ca „Nu există nu se poate!” să atingă aceleași culmi ale succesului precum „Surprize, surprize”?

Nu, trebuie să fim conștienți că atunci concurența atâtor posturi nu exista, piața se împărțea în mult mai puține felii, apoi televiziunea națională e în altă etapă azi, eu pun practic umărul la reconstrucția ei pe alte baze, ca și colegi ai mei. În plus, nu existau odinioară atâtea tentații de… „joasă vibrație”, să le spun așa, căci nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar nici nu pot să mă prefac că nu e jale pe piața produselor TV. Dacă vrei să scoți în evidență un subiect bun, pozitiv, cu greu găsești unde să îl poți promova la TV, să găsești o emisiune civilizată în contextul căreia să îl încadrezi. Greu să faci asta printre bârfe, scandaluri și manele.

Susținerea celor dragi atunci când începem un nou proiect este mereu importantă, așadar: care a fost reacția lui Adrian când a aflat de noua ta emisiune? Dar a Violetei?

Adrian îmi tot spune de ani de zile: tu acolo trebuie să te întorci! Nu a fost momentul prielnic, acum a sosit. Violeta mea mi-a dat o infuzie de încredere și mă bucur nespus să o simt alături de mine.

Cum arată pentru tine ziua ideală petrecută alături de ei doi?

Pur și simplu îmbrățișând viața noastră cu obiceiurile ei. Călătorind, dar și acasă, gătind, văzând un film, dansând sau la o bătaie cu pernele.

Ce faceți pentru a evita/aplana conflictele? Aveți un secret?

Nu. Iubirea le rezolvă pe toate.:)

Care a fost una dintre cele mai frumoase surprize pe care ți le-a făcut Adrian vreodată?

Venirea acasă, în România, punând preț pe dragostea noastră.

Ce valori și lecții de viață îți dorești să îi imprimi Violetei prin educația pe care i-o oferi?

Spiritul umanitar, să-i pese de lumea în care trăiește. Respectul. Îmi seamănă mult.

Dacă anul 2020 te-a învățat o lecție, care este aceea?

Că… nu există nu se poate!

Foto: arhiva personală

Interviul cu Andreea Marin poate fi citit și în ediția de noiembrie a revistei Unica, care se găsește deja la punctele de difuzare a presei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro